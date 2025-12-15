El presidente José Jerí invitó al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, ganador de la segunda vuelta de las elecciones generales, a llevar a cabo el Gabinete Binacional Perú–Chile en el segundo bimestre de 2026.
Según información de la Presidencia de la República señaló que Jerí llamó por teléfono a Kast para felicitarlo por su victoria en las elecciones y desearle éxitos en su futura gestión presidencial.
“Durante la conversación, se destacaron los vínculos de amistad entre el Perú y Chile, relación bilateral que se sustenta en profundas coincidencias y complementariedades políticas y económicas que han permitido que ambos países desarrollen una agenda amplia y diversa en beneficio de sus poblaciones”, se lee en un comunicado.
Asimismo, se mencionó que ambos mandatarios encontraron “coincidencias naturales”, principalmente en la necesidad de enfrentar juntos la criminalidad y la delincuencia transnacional.
Como se recuerda, José Antonio Kast ganó las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara.
Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado obtuvo el 58.1 % de los votos frente al 41.8 % de la exministra de Gabriel Boric.