El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria electoral y señaló que espera que, bajo su liderazgo, Chile priorizará el control de la inmigración ilegal y la revitalización de la relación comercial bilateral.
“Confiamos en que, bajo su liderazgo, Chile impulsará prioridades compartidas, como el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial”, precisó el funcionario en un comunicado.
El secretario de Estado, además, agregó que espera trabajar estrechamente con la administración de Kast.
José Antonio Kast ganó las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara.
Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico obtuvo el 58.1 % de los votos frente al 41.8 % de la exministra de Gabriel Boric.
El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, en donde se encuentra la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.
Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia al país, después del triunfo por 24.3 puntos de la expresidenta progresista Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013.
Elaborado con información de EFE.