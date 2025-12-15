Estados Unidos felicita a Kast y confía en que Chile priorice fin de inmigración ilegal. (Foto de EITAN ABRAMOVICH / AFP).
Estados Unidos felicita a Kast y confía en que Chile priorice fin de inmigración ilegal. (Foto de EITAN ABRAMOVICH / AFP).
y señaló que espera que, bajo su liderazgo, Chile priorizará el control de la inmigración ilegal y la revitalización de la relación comercial bilateral.

“Confiamos en que, bajo su liderazgo, Chile impulsará prioridades compartidas, como el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial”, precisó el funcionario en un comunicado.

El secretario de Estado, además, agregó que espera trabajar estrechamente con la administración de Kast.

, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico obtuvo el 58.1 % de los votos frente al 41.8 % de la exministra de Gabriel Boric.

, en donde se encuentra la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.

Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia al país, después del triunfo por 24.3 puntos de la expresidenta progresista Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013.

Elaborado con información de EFE.

