Donald Trump. (Foto: Difusión)
Agencia EFE
El Gobierno de México informó este viernes, mediante un comunicado conjunto con Estados Unidos, que ambos países alcanzaron un acuerdo en el marco del Tratado de Aguas bilateral,

De acuerdo con el entendimiento, México liberará 249,163 millones de metros cúbicos de agua, con entregas previstas a partir de la semana del 15 de diciembre y la intención de concluir el plan antes del 31 de enero de 2026.

Ambos gobiernos reconocieron la «importancia crítica» de cumplir con las obligaciones de entrega de agua establecidas en el Tratado de Aguas de 1944,

«Los dos gobiernos se encuentran en negociaciones y tienen la intención de finalizar el plan para el 31 de enero de 2026», precisó el comunicado publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

Las obligaciones hídricas según el tratado de 1944

Asimismo, indicaron que «en caso de incumplimiento, cada país puede actuar de manera soberana, de acuerdo con sus intereses nacionales, sujeto a sus obligaciones internacionales en el Tratado».

Y reiteraron la importancia de continuar trabajando de manera coordinada y cooperativa en el marco del Tratado de Aguas de 1944 y de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA/IBWC).

El entendimiento se logró tras varios días de negociaciones entre ambos gobiernos, luego de que el lunes el presidente Trump amenazara con imponer un arancel del 5% a México si el país vecino no liberaba antes del 31 de diciembre los 246.6 millones de metros cúbicos de agua pendientes según el Tratado de Aguas.

Dicho tratado regula desde 1944 la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambas naciones.

Trump señaló que México aún debe más de 986.4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años y advirtió que mientras no se cumpla con el tratado, los agricultores y ganaderos estadounidenses continuarán sufriendo daños económicos.

Según el tratado de 1944, Estados Unidos debe enviar 1,850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México y México 2,185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

