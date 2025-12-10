México endurece su política sanitaria: ¿qué implica la prohibición total de los vapeadores y cigarrillos electrónicos? Foto: EFE/ Mario Guzmán.
México endurece su política sanitaria: ¿qué implica la prohibición total de los vapeadores y cigarrillos electrónicos? Foto: EFE/ Mario Guzmán.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Cámara de Diputados de México aprobó este martes reformas constitucionales que prohíbe de manera absoluta el uso, venta y producción de , y dispositivos similares en todo el país. La iniciativa, respaldada por 324 votos a favor y 129 en contra, proviene de una propuesta enviada por la .

La modificación a la Ley General de Salud establece penas de entre uno y ocho años de cárcel para quienes comercialicen estos productos, además de sanciones económicas que van de 100 a 2 000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 11 314 y 226 280 pesos mexicanos (aproximadamente entre US$ 621 y US$ 12 430).

La propuesta legislativa detalla que la prohibición se extiende a todas las etapas de la cadena comercial: adquisición, producción, importación, exportación, distribución, venta y suministro. También veta cualquier forma de publicidad o promoción.

La norma define estos dispositivos como “todo aparato o sistema mecánico, electrónico o de cualquier tecnología, que se utilizan para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, diferentes al tabaco, susceptibles de ser inhaladas por la persona consumidora“.

El Congreso mexicano señaló que con la reforma se reconoce al vapeo como “una amenaza a la salud pública”, lo que permitirá implementar políticas públicas para “disminuir la dependencia a su uso, proteger a grupos vulnerables, y asegurar el pleno respeto del principio de precaución en la gestión de riesgos sanitarios“.

Además del veto, la reforma amplía las atribuciones de la Secretaría de Salud en la planificación de infraestructura, el abasto de medicamentos y la coordinación del Sistema Nacional de Salud.

Grupo de personas a favor del 'vapeo' frente a la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México (México). Foto: EFE/ Mario Guzmán.
Críticas por un posible impulso al mercado ilegal

La aprobación generó fuertes cuestionamientos de parte de la oposición. Durante el debate, legisladores señalaron que la medida podría incentivar la comercialización clandestina de estos dispositivos.

La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, acusó al oficialismo de “abrirle la puerta” al crimen organizado. “No regular un producto que la gente ya consume es igual a más mercado negro y más dinero para los narcos, que ahora este diciembre gracias a Morena (partido gobernante) van a recibir su aguinaldo”, dijo. También tildó de “hipócritas” a parlamentarios que —según afirmó— consumen vapeadores pese a respaldar la prohibición.

Especialistas y organizaciones ya habían advertido en junio, con motivo del Día Mundial del Vapeo, sobre el crecimiento del comercio ilegal de estos productos en México, impulsado por políticas restrictivas y la ausencia de regulación.

Con información de EFE.

