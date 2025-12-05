Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dio dos anuncios: el aumento del salario mínimo para 2026 de ese país y la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas durante el sexenio. Sobre este segundo punto, la mandataria señaló que desde 2027 y hasta el 2030 se irán reduciendo dos horas cada año hasta llegar a la meta de 40 horas a la semana.

Con esta decisión, México se une a una lista de países que han optado por reducir su jornada laboral (aunque, es verdad, que hay otros que aún buscan extenderla para algunos casos).

Dos buenas noticias para el pueblo de México: el aumento al salario mínimo para 2026, que significa 154 por ciento de incremento al poder adquisitivo; alcanzará para dos canastas básicas.



En el caso de Perú, esta posibilidad no se ha revisado hasta ahora, pues factores como informalidad y baja productividad son frenos importantes.

Ya el abogado laboralista Jorge Toyama había comentado a Gestión que, si bien existe una tendencia global hacia la reducción de la jornada de trabajo, las condiciones estructurales del Perú distan de las mexicanas.

Explicó que el trabajador peruano produce tres veces menos que el mexicano y que, a diferencia de México -donde prima un esquema por resultados-, en el Perú la productividad depende mucho más del tiempo efectivo de trabajo, especialmente en sectores de servicios, comercio e industria no primaria.

Con todo esto en mente, vale la pena revisar cómo se comporta la jornada laboral, pues si bien, según la Constitución Política del Perú, la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales, como máximo, a veces este tiempo no alcanza para compensar los ingresos.

Lima Metropolitana como muestra

Hagamos un análisis concentrándonos en Lima Metropolitana como muestra. En la capital hay 5.7 millones de trabajadores. De este total, 1.8 millones de trabajadores labora entre 41 y 50 horas a la semana.

La clave está en dos grupos, los limeños que trabajan por debajo de este rango y otro grupo, no menor, que labora incluso más de 80 horas. Lima tiene casi 2.2 millones de trabajadores que laboran hasta 40 horas, mientras 1.7 millones está en el lado contrario: laboran más de 50 horas a la semana.

Rango de horas trabajadas por semana

(Miles de personas, agosto-octubre 2025) Rango de horas 1-10 159.3 11-20 380.1 21-30 530.0 31-40 1,116.6 41-50 1,829.5 51-60 834.4 61-70 419.2 71-80 282.7 81 y más 167.5

Pese a estos rangos dispares, miremos los promedios. La población labora en promedio 45.5 horas a la semana. Mientras los más jóvenes, de 14 a 24 años, trabajan 39.9 horas, los de mayor edad tienen jornadas un poco más largas.

Los de 25 a 44 años extienden, en promedio, sus jornadas en 46.7 horas, mientras aquellos de más de 44 años registran 45.4 años.