¿En Perú, podría en algún contexto justificarse un incremento de las horas de trabajo? (Foto: Kampus Production / Pexels)
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

Grecia acaba de dar un giro radical en su modelo laboral. Una reciente reforma aprobada por el Parlamento permite que ciertos trabajadores puedan extender su jornada hasta 13 horas diarias o acumular una segunda jornada dentro del mismo día, siempre que lo hagan de manera voluntaria y con compensación adicional. ¿En qué casos se podría replicar esto en Perú?

