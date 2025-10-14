Su vida requiere atender múltiples metas. Es posible que se preocupe profundamente por su familia, salud, ocio, comunidad y carrera. Estos objetivos dan forma a quién es usted. Dejar ir cualquiera de ellos puede sentirse como perder una parte de sí mismo. Es inevitable perseguir muchas metas al mismo tiempo, pero eso no significa que deba sentirse dividido. El equilibrio entre el trabajo y la vida personal no tiene por qué ser una lucha constante; puede convertirse en una verdadera sinfonía.

Busque conexiones

El primer paso para crear armonía entre sus metas es encontrar una manera de integrarlas mentalmente, imaginando las formas en que sus objetivos pueden estar conectados. Para practicar la integración mental, comience por enumerar sus principales metas en la vida y las actividades específicas requeridas para lograr cada una. Luego, busque conexiones entre los objetivos. Quizás una meta impulse directamente a otra, o dos objetivos se complementen entre sí para hacer que la vida se sienta más rica y significativa. Alternativamente, considere si una actividad que sirve a una meta también podría acercarlo a otra, permitiéndole avanzar en múltiples objetivos a la vez.

La armonía entre sus objetivos también se desarrolla a través del aprendizaje social y con el tiempo. Nuestra cultura nos enseña cómo se relacionan las metas entre sí. Por ejemplo, a menudo escuchamos que perseguir objetivos familiares significa algo diferente para madres y padres: se espera que las mujeres inviertan tiempo en el cuidado, mientras los hombres provean financieramente. Estas expectativas culturales moldean las percepciones de la armonía entre el trabajo y la familia.

Los beneficios de la armonía

La armonía entre sus objetivos aumenta la motivación porque perseguir una meta también impulsa otras. Por ejemplo, si usted ve el ejercicio regular como una forma de mantener su energía en el trabajo, se sentirá motivado a mantenerse activo no solo por su salud, sino también por su carrera. De esta manera, un entrenamiento no le quita tiempo al trabajo; se siente como un progreso en múltiples frentes.

La armonía entre sus objetivos también promueve el bienestar al reducir la ansiedad que surge de la presión del tiempo y el conflicto entre metas. Cuando sus objetivos se sienten conectados, es menos probable que usted se sienta abrumado o agotado.

¿Por qué el conflicto entre metas puede ser beneficioso?

Aquí está el giro: la armonía ayuda a alcanzar objetivos en ámbitos fundamentales como el trabajo y la familia. Sin embargo, hay ocasiones en las que es necesario establecer prioridades, perseguir algunas metas y dejar otras de lado. Quizá las exigencias sean demasiado grandes y usted tenga que tomar decisiones. Es posible que lo que desea no sea realmente un objetivo, sino una tentación que socavará sus logros. No siempre se puede tener todo, y es igual de importante reconocer los conflictos como cultivar la armonía.

A veces se produce un conflicto de autocontrol: es posible que se sienta tentado a quedarse en la cama y reportarse enfermo para no ir a trabajar, o navegar en redes sociales en lugar de terminar un informe. Sus metas principales representan lo que debería estar haciendo, mientras que las tentaciones son aquellas cosas que tal vez desee hacer, pero no debería. Décadas de investigación sobre autocontrol encuentran que el primer paso para resistir la tentación es reconocer el conflicto que plantean.

Por: Jiabi Wang (Candidato a doctorado en Ciencias del Comportamiento en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago) y Ayelet Fishbach (Profesor de Servicio Distinguido Eric J. Gleacher de Ciencias del Comportamiento y Marketing en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago)