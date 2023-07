Según el informe de Bumeran Work-life balance, el 46% de los talentos peruanos considera que en su trabajo no hay una cultura favorable que permita tener un equilibrio entre la vida personal y laboral, mientras que un 54% señala que sí está presente esa cultura sus organizaciones.

“En la actualidad, poder brindarles a los colaboradores la flexibilidad necesaria para lograr un equilibrio en sus vidas, es una necesidad y una demanda de las nuevas generaciones que solicitan no solo poder tener mayor autonomía sino hasta poder trabajar desde cualquier parte y por objetivos”, explicó Federico Barni, CEO de Jobint.

Es necesario que las empresas se adapten a estas nuevas demandas, ya que más de 80% de los encuestados está dispuesto a buscar otro trabajo si la empresa en la que labora no tiene una cultura favorable para al work-life balance, añadió el experto.

En esa misma línea, el 92% de los talentos peruanos asegura que le gustaría que la organización donde trabajan o trabajarían tenga una cultura que permita alcanzar el equilibrio entre la vida laboral y personal, el 6% sostuvo que le da igual y solo el 2% dijo que no le interesa.

Al momento de ser consultados sobre si logran mantener un equilibrio entre la vida personal y laboral, el 75% respondió que sí y el 25% que no. De los que respondieron positivamente, consideran que lo logran porque saben establecer sus límites entre el trabajo y su vida personal (36%), saben identificar sus prioridades en cada aspecto de su vida (35%), respetan sus momentos de descanso (17%) y la organización donde trabajan tiene políticas claras al respecto (11%).

Del 25% de talentos de Perú que no cree lograr el equilibrio, el 35% cree que es porque en su empresa la gente trabaja fuera del horario laboral y esto genera que también lo tenga que hacer; 25% porque la organización en la que trabaja no tiene políticas claras al respecto, 18% porque no sabe establecer los límites entre el trabajo y su vida personal, 13% porque no respeta sus momentos de descanso y 9% porque no sabe identificar sus prioridades tanto en la vida personal como en el empleo.

¿Cómo lograr el balance?

¿Cómo creen que podrían lograr el work-life balance los que actualmente no lo consiguen? El 33% sostiene que necesitan que se respeten los horarios laborales y de desconexión para lograrlo, el 31% sugiere la implementación de políticas claras por parte de la organización, el 20% que hay que aprender a separar los diferentes ámbitos de su vida e identificar prioridades, el 13% que deberían concederse permisos para compromisos familiares y personales como turnos médicos y el 3% dice que habría que poner en práctica licencias o programas específicos de maternidad y paternidad.

Sin embargo, el 57% de los talentos peruanos reconoce que para lograr el work-life-balance hace falta tanto de lo personal como de lo institucional mientras que el 29% cree que es algo que puede lograrse sólo con políticas favorables de las organizaciones y el 14% considera que es algo que debe lograr cada persona.

El 58% de los peruanos cree que las empresas no adoptan medidas reales para promover el work-life balance y que solo es algo discursivo.

Políticas que adoptan las organizaciones

Entre las principales medidas que mencionan los talentos peruanos se destacan: horarios laborales definidos con 19%, flexibilidad en los horarios con 17%, permisos para compromisos familiares con 14%, día de cumpleaños no laborable con 12% y home office con 11%.

Por su parte, las políticas que más consideran los talentos de Perú que pueden ayudar a equilibrar la vida personal y laboral son la flexibilidad en los horarios en 18%, horarios laborales definidos con 13%, el home office y permisos por compromisos familiares o personales como turnos médicos con 11% respectivamente.

