Trabajadores con discapacidad. (Foto: Difusión)
Trabajadores con discapacidad. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Al celebrarse hoy el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres informó que

Explicó que en lo que va del año, unas 6,672 empresas privadas formales contrataron a casi 13,000 trabajadores con discapacidad hasta agosto de 2025.

Asimismo, detalló que durante las ferias de empleos, convocatorias, maratones del empleo y Bolsa de Trabajo para Personas con Discapacidad de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana, de enero a noviembre del año en curso,

LEA TAMBIÉN: Trabajadores de bancos no podrán usar celulares: la apuesta del Congreso

Los referidos trabajadores presentan discapacidad física, sensorial auditiva, mental, física, sensorial visual y otros que no les impiden desarrollar una actividad productiva

Igualmente, para promover la inclusión laboral e impulsar la empleabilidad de las personas con discapacidad severa en el país, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional Contigo, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional.

El objetivo es implementar estrategias conjuntas de sensibilización y promoción para garantizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, de seguridad y salud en el trabajo, en beneficio de los usuarios y sus familias, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida.

TE PUEDE INTERESAR

Gratificación: trabajadores peruanos consideran que el monto que reciben no es suficiente
Trabajadores de bancos no podrán usar celulares: la apuesta del Congreso
Fiscalía investigará presunta red de trabajadores fantasmas en el Congreso
Gobierno aprueba nueva escala remunerativa para trabajadores del Minedu bajo D.L. 728

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.