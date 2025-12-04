Al celebrarse hoy el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres informó que se viene incrementando el número de trabajadores con discapacidad contratados en el sector formal privado.

Explicó que en lo que va del año, unas 6,672 empresas privadas formales contrataron a casi 13,000 trabajadores con discapacidad hasta agosto de 2025.

Asimismo, detalló que durante las ferias de empleos, convocatorias, maratones del empleo y Bolsa de Trabajo para Personas con Discapacidad de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana, de enero a noviembre del año en curso, se logró colocar en empresas formales a 161 personas con discapacidad.

Los referidos trabajadores presentan discapacidad física, sensorial auditiva, mental, física, sensorial visual y otros que no les impiden desarrollar una actividad productiva

Igualmente, para promover la inclusión laboral e impulsar la empleabilidad de las personas con discapacidad severa en el país, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional Contigo, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional.

El objetivo es implementar estrategias conjuntas de sensibilización y promoción para garantizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, de seguridad y salud en el trabajo, en beneficio de los usuarios y sus familias, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida.