Tras revelarse que tres empleados del Congreso estaban lejos de su horario laboral en el local partidario de Fuerza Popular, la Fiscalía anunció que investigará a los que resulten responsables del delito de peculado doloso.

El destape de Cuarto Poder involucra a Geraly Ulloa Depaz, Jorge Llerena Portugal y Leticia Leiva Baylon, quienes figuran en la planilla del Congreso, pero han sido captados recibiendo visitas y coordinando reuniones y actividades en las inmediaciones de la sede fujimorista, en Santa Beatriz.

Trabajadores del Parlamento aseguran no reconocer a algunos de los implicados, por lo que la Fiscalía anticorrupción tomó cartas en el asunto.

Según la Fiscalía, se habría cometido el delito de peculado doloso al disponer que trabajadores del Congreso presten servicio a un partido político en su horario laboral.

“La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho), a cargo de la fiscal provincial Zoila Sueno Chirinos, dispuso que personal policial de la Dirección Contra la Corrupción realice las diligencias urgentes e inaplazables, en coordinación con el despacho fiscal, a fin de esclarecer los hechos” , comentaron en X.

Estos son los tres trabajadores del Congreso que asisten al local de Fuerza Popular en pleno horario laboral. (Foto: Captura Cuarto Poder)

Desde Fuerza Popular rechazan las sospechas, y declararon que estos trabajadores son de confianza, por lo que realizan diligencias parlamentarias en dicho local por encargo de congresistas.

“Los trabajadores cumplen su función, legalmente trabajan en el Parlamento, en las oficinas que corresponde. Entiendo que hay a veces un desconocimiento de algunos temas; ellos son trabajadores de confianza y no tienen horarios”, apuntó en Canal N.