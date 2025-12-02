Trabajadores del Congreso captados ingresando al local de Fuerza Popular. El partido naranja asegura que son empleados de confianza que cumplen labores designadas por los legisladores. Foto: Andina
Trabajadores del Congreso captados ingresando al local de Fuerza Popular. El partido naranja asegura que son empleados de confianza que cumplen labores designadas por los legisladores. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, la Fiscalía anunció que investigará a los que resulten responsables del delito de peculado doloso.

El destape de Cuarto Poder involucra a Geraly Ulloa Depaz, Jorge Llerena Portugal y Leticia Leiva Baylon, quienes figuran en la planilla del Congreso, pero han sido captados recibiendo visitas y coordinando reuniones y actividades en las inmediaciones de la sede fujimorista, en Santa Beatriz.

Trabajadores del Parlamento aseguran no reconocer a algunos de los implicados, por lo que la Fiscalía anticorrupción tomó cartas en el asunto.

Según la Fiscalía, al disponer que trabajadores del Congreso presten servicio a un partido político en su horario laboral.

LEA TAMBIÉN: Corte Suprema absuelve a Daniel Salaverry de condena a 8 años de prisión: Lo detalles

“La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho), a cargo de la fiscal provincial Zoila Sueno Chirinos, dispuso que personal policial de la Dirección Contra la Corrupción realice las diligencias urgentes e inaplazables, en coordinación con el despacho fiscal, a fin de esclarecer los hechos”, comentaron en X.

Estos son los tres trabajadores del Congreso que asisten al local de Fuerza Popular en pleno horario laboral. (Foto: Captura Cuarto Poder)
Estos son los tres trabajadores del Congreso que asisten al local de Fuerza Popular en pleno horario laboral. (Foto: Captura Cuarto Poder)

, por lo que realizan diligencias parlamentarias en dicho local por encargo de congresistas.

LEA TAMBIÉN: Mininter anuncia aplicación de pruebas del polígrafo a personal de la PNP

“Los trabajadores cumplen su función, legalmente trabajan en el Parlamento, en las oficinas que corresponde. Entiendo que hay a veces un desconocimiento de algunos temas; ellos son trabajadores de confianza y no tienen horarios”, apuntó en Canal N.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso: proponen que llamadas de call centers incluyan código que permita identificarlas
Pedido de facultades de Jerí avanzó y ahora esperará debate en el pleno del Congreso
Fuerza Popular responde sobre trabajadores del Congreso que van al local del partido en horario laboral
Trabajadores del Congreso se encontraban en local de Fuerza Popular durante horario laboral

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.