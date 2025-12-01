Tras la difusión de un dominical, en el que se observa a tres trabajadores del Congreso ingresando y saliendo en múltiples ocasiones del local partidario de Fuerza Popular en pleno horario laboral, Luis Galarreta, el secretario general del partido, dijo que se trata de trabajores de confianza.

Se trata de Geraly Ulloa Depaz, Jorge Llerena Portugal y Leticia Leiva Baylon, quienes figuran en la planilla del Parlamento y fueron captados en el local del mencionado partido político ubicado en la zona de Santa Beatriz.

Los tres fueron grabados recibiendo visitas, así como coordinando reuniones y actividades propias del partido dentro del local. Lo que resalta, es que ninguno fue visto en sus oficinas en el Congreso.

“Los trabajadores cumplen su función, legalmente trabajan en el Parlamento, en las oficinas que corresponde. Entiendo que hay a veces un desconocimiento de algunos temas; ellos son trabajadores de confianza y no tienen horarios”, indicó en Canal N.

“Es decir, si un congresista tiene un trabajador que su cargo es de confianza, su asesor, su asistente, y le dice, necesito que vayas al partido a coordinar con una persona de confianza”.

Según Galarreta, el trabajador tiene que coordinar e ir al local del partido porque debe reunirse con el asesor de otra persona. “Todo dentro del marco legal, porque lo que hay que dejar claro es que no es verdad que son trabajadores fantasmas”.

