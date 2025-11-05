Un informe de la oficina de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo pone en la mira al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, por el presunto uso indebido de una cámara de dicha institución en una actividad partidaria de Keiko Fujimori en Trujillo, el pasado jueves 30 de octubre.

De acuerdo con el informe realizado por Luz Chiroque Cruz, coordinadora de fiscalización de dicho JEE, se precisa que Rospigliosi, en su calidad de máxima autoridad administrativa y jerárquica del Congreso, tiene el deber inexcusable de garantizar que los bienes públicos bajo su custodia, como las cámaras institucionales inventariadas, sean utilizadas exclusivamente para los fines propios de la función legislativa.

En ese sentido, se advierte que el presunto uso indebido de dicha cámara configura una infracción administrativa, debido a que el aparato habría sido utilizado para registrar una actividad proselitista de Fuerza Popular, agrupación a la que el legislador se encuentra afiliado.

“Fernando Rospigliosi, en su calidad de máxima autoridad administrativa y jerárquica de la institución, incurrió en responsabilidad funcional al no cautelar el uso adecuado de los bienes públicos bajo su custodia, acto que favoreció a la organización política Fuerza Popular, conducta que configuraría una infracción del Reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral”, se lee en las conclusiones del informe.

En lo que respecta al oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, el documento estipula que este funcionario, en su condición de máxima autoridad del Servicio Parlamentario y responsable directo de la administración de los bienes institucionales, no cauteló el uso adecuado de una cámara institucional, ya que fue empleada para filmar la actividad política de Fuerza Popular.

“Esta omisión funcional permitió que se practique un acto que favorece a una organización política (Fuerza Popular), configurando una infracción del Reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral”, concluyó el informe.

En el documento también se precisa que la renuncia de Daniel Luza Amesquita, quien manejó la cámara en dicho evento y trabajó hasta fines de octubre en la Oficina de Participación Ciudadana, no extingue su responsabilidad administrativa. “Su conducta podría configurar peculado por uso, situación que se enmarca en el artículo 387° del código penal", advirtieron.

Fuente: JNE

PIDEN DESCARGOS A ROSPIGLIOSI Y FORNO

Tras analizar este informe de fiscalización, el pleno del JEE de Pacasmayo solicitó los descargos respectivos a Rospigliosi y a Forno, ante una posible infracción al principio de neutralidad en elecciones.

Dicho organismo electoral no solo inició un expediente sobre el caso, sino dispuso que el titular del Parlamento y el oficial mayor habiliten una casilla electrónica para futuras comunicaciones

Cabe precisar que ambos funcionarios deberán presentar sus descargos en un plazo máximo de un día calendario desde la notificación de la presente resolución.

El último lunes, Rospigliosi remarcó que el Parlamento actuó de inmediato tras conocerse la denuncia. Aseguró que la investigación determinará si existen responsabilidades de otros funcionarios frente a este uso indebido de un bien de su institución.

