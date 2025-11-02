El Congreso de la República anunció una investigación respecto de la presunta inconducta funcional de un servidor de la institución. Esto, luego de que se revelara que una de las cámaras de televisión del Parlamento fue usada durante el lanzamiento de la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori en Trujillo, el pasado jueves.

A través de un comunicado, recordaron que toda disposición para el uso de bienes del Congreso se efectúa en el marco del Reglamento Interno de Trabajo y se autoriza únicamente para el uso exclusivo de las actividades parlamentarias.

“El uso de los bienes del Congreso y de los bienes públicos en general está totalmente prohibido para actividades privadas de cualquier índole”, precisaron.

Tras conocerse esta noticia, añadieron que el pasado viernes 31 de octubre se solicitó la apertura de un procedimiento administrativo sancionador en este caso. Esto, con la finalidad de que, en caso se encontrara responsabilidad administrativa, “se sancione de manera inmediata a quienes incumplen dicha normativa prohibitiva, conforme lo establece el artículo 105 del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiera lugar”.

Finalmente, el Parlamento informó que el funcionario involucrado en estos hechos presentó su carta de renuncia el último sábado 1 de noviembre; sin embargo, no indicaron su nombre ni dieron mayores detalles.

CAPTAN USO DE CÁMARA DEL CONGRESO EN EVENTO PRIVADO

El último jueves, Fujimori lanzó su precandidatura a la Presidencia de la República en las elecciones generales de abril del 2026. El evento partidario no solo contó con los dirigentes y actuales congresistas de Fuerza Popular, sino también con las personas que postularán al Senado y la Cámara de Diputados.

Durante el evento, que fue transmitido en sus redes sociales, se pudo observar la presencia de cámaras del Congreso. En las imágenes captadas por SOL TV se ve una cámara de video ubicada hacia el estrado donde Fujimori realizó el anuncio.

La cámara tenía un distintivo en el que se lee: “Congreso de la República. Registro Secuencial 25459. Inventario Físico General 2024”.

Las imágenes muestran que el equipo fue usado por un hombre que lleva una gorra de color negro. Al cierre de la edición, Fuerza Popular no se ha pronunciado sobre el uso de este equipo.

“Un trabajador cometió una falta, de inmediato se le inició proceso sancionador. Ya renunció”, fue lo único que respondió el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, quien pertenece a las filas de Fuerza Popular.