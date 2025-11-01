Rafael López Aliaga respondió desde Santa Anita a las declaraciones que Keiko Fujimori ofreció en Trujillo sobre su decisión de no postular al Senado. Foto: Andina.
Rafael López Aliaga respondió desde Santa Anita a las declaraciones que Keiko Fujimori ofreció en Trujillo sobre su decisión de no postular al Senado.
El cuestionó públicamente la , luego de que la lideresa de Fuerza Popular señalara que su única aspiración es la Presidencia de la República.

Desde Santa Anita, el exalcalde de Lima respondió a las declaraciones que Fujimori realizó en Trujillo, donde presentó a su fórmula presidencial acompañada por Luis Galarreta y Miguel Torres. “Uno entra en política a trabajar, no a ser vaga”, manifestó López Aliaga, en una frase dirigida directamente a la excandidata presidencial.

El sostuvo además que su trayectoria profesional respalda su compromiso con el país.

“Yo trabajo señora, yo no soy vago”, agregó, destacando su experiencia en el sector privado y más de cinco décadas dedicadas a diversos emprendimientos.

A diferencia de Fujimori, quien descartó cualquier candidatura al Parlamento al afirmar que “no quiere premios consuelo ni inmunidad”, López Aliaga confirmó que también integrará la lista al Senado como parte de su estrategia para fortalecer la representación de su agrupación en el nuevo Congreso bicameral.

En otra actividad de campaña, el ex burgomaestre de Lima siguió cuestionando la actitud de Keiko Fujimori. “Bien malcriadita la señora. Uno entra a la política a trabajar, no a buscar comodidad. Si uno asume un compromiso político, debe cumplirlo por cinco años”, remarcó López Aliaga.

Como se sabe, en un acto partidario realizado en Huanchaco, en la región La Libertad. Con ello, la lideresa del partido naranja postulará por cuarta vez a la presidencia de la República, a seis meses de las elecciones generales de abril de 2026. En el mismo evento la lideresa presentó además la plancha presidencial que la acompañará en la carrera electoral.

“Yo me lanzo solo a la Presidencia, no al Senado porque no quiero premios consuelos. No quiero ni necesito inmunidad. El objetivo no es arrastrar una lista al Senado. El objetivo es liberar y rescatar al Perú de la violencia”, afirmó Fujimori durante su discurso, en el que insistió en que su objetivo principal es la seguridad ciudadana.

