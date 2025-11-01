El precandidato presidencial Rafael López Aliaga cuestionó públicamente la decisión de Keiko Fujimori de no postular al Senado en las elecciones generales de 2026, luego de que la lideresa de Fuerza Popular señalara que su única aspiración es la Presidencia de la República.

Desde Santa Anita, el exalcalde de Lima respondió a las declaraciones que Fujimori realizó en Trujillo, donde presentó a su fórmula presidencial acompañada por Luis Galarreta y Miguel Torres. “Uno entra en política a trabajar, no a ser vaga” , manifestó López Aliaga, en una frase dirigida directamente a la excandidata presidencial.

LEA TAMBIÉN: Rafael López Aliaga presenta su fórmula presidencial para las Elecciones 2026

El líder de Renovación Popular sostuvo además que su trayectoria profesional respalda su compromiso con el país.

“Yo trabajo señora, yo no soy vago”, agregó, destacando su experiencia en el sector privado y más de cinco décadas dedicadas a diversos emprendimientos.

A diferencia de Fujimori, quien descartó cualquier candidatura al Parlamento al afirmar que “no quiere premios consuelo ni inmunidad”, López Aliaga confirmó que también integrará la lista al Senado como parte de su estrategia para fortalecer la representación de su agrupación en el nuevo Congreso bicameral.

En otra actividad de campaña, el ex burgomaestre de Lima siguió cuestionando la actitud de Keiko Fujimori. “Bien malcriadita la señora. Uno entra a la política a trabajar, no a buscar comodidad. Si uno asume un compromiso político, debe cumplirlo por cinco años”, remarcó López Aliaga.

Como se sabe, Keiko Fujimori oficializó el jueves su candidatura presidencial por Fuerza Popular en un acto partidario realizado en Huanchaco, en la región La Libertad. Con ello, la lideresa del partido naranja postulará por cuarta vez a la presidencia de la República, a seis meses de las elecciones generales de abril de 2026. En el mismo evento la lideresa presentó además la plancha presidencial que la acompañará en la carrera electoral.