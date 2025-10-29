Rafael López Aliaga anunció que postulará a la presidencia de la República y al Senado en las Elecciones Generales 2026.

El exalcalde de Lima explicó sus postulaciones corresponde a una estrategia política que tienen como objetivo fortalecer la representación de su partido en la Cámara Alta del próximo Congreso bicameral.

“Voy a hacerlo para arrastrar votos, para que el Senado se me llene de gente por arrastre. Eso es lo que voy a hacer”, indicó en un podcast.

López Aliaga afirmó que su postulación al Senado busca producir un “efecto multiplicador” en la votación de su agrupación, en caso no logre obtener la presidencia. Además, señaló que todavía no decidió si, de ganar un escaño, asumiría el cargo.

“En su momento veré si juro o no”, puntualizó.

Cabe precisar que los candidatos a presidente y vicepresidentes pueden postular simultáneamente al Senado, según lo establecido en el artículo 90 de la ley 31988, la cual restableció la bicameralidad del Congreso.

Posible fórmula presidencial en Renovación Popular

Según el portal web del partido Renovación Popular, la precandidatura de la fórmula presidencial para las Elecciones 2026 está conformada por Rafael López Aliaga, para la presidencia, Norma Yarrow Lumbreras y Jhon Ramos Malpica como vicepresidentes.

Mientras que Roxana Rocha Gallegos y Alejandro Muñante Barrios conforman la lista como accesitarios.

Aún se espera la confirmación oficial del partido.