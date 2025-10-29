Carlos Álvarez figura oficialmente como precandidato a la presidencia de la República por el partido País Para Todos, ello con miras a los comicios internos de la agrupación política rumbo a las Elecciones 2026.

Según el listado publicado en el portal de la agrupación política, Álvarez Loayza encabeza la plancha presidencial acompañado de María Chambizea Reyes como primera vicepresidenta y Diego Guevara Vivando como segundo vicepresidente.

Adicionalmente, la agrupación publicó además una segunda lista de precandidatos “reemplazantes” donde figura como aspirante a la presidencia Jorge Dávila Chumpitazi, acompañado de Carmen López Asis a la primera vicepresidencia. Cabe indicar que esta plancha no cuenta con segundo vicepresidente.

En cuanto al listado de precandidatos al Congreso, figura el nombre de Vladimir Antonio Meza Villarreal, exalcalde provincial de Huaraz en Áncash entre el 2011 y 2014. Ahora buscaría ser postulante al Senado en la lista para distrito único en los próximos comicios generales.

Lista de precandidatos a la presidencia y vicepresidencias de País Para Todos, encabezado por Carlos Álvarez.

De acuerdo al cronograma electoral, las organizaciones políticas elegirán a los candidatos a la presidencia y al Congreso bicameral el domingo 7 de diciembre.

Estas elecciones internas se realizarán mediante la modalidad de delegados, mecanismo por el que ha optado País Para Todos.

Recientemente, Carlos Álvarez consideró “un honor” que IPAE lo invite al CADE 2025, pero criticó a esta reunión, ya que “se dirige a ejecutivos y un público selecto”.

“Me pregunto, ¿por qué de repente no se incluye en la CADE a emprendedores? A gente que nos cuente sus experiencias de hacer empresa en un país con tantas dificultades”, dijo a través de un video.