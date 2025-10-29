Carlos Álvarez encabeza la plancha presidencial del partido País Para Todos, con miras a las Elecciones 2026. Foto: Andina.
Carlos Álvarez encabeza la plancha presidencial del partido País Para Todos, con miras a las Elecciones 2026. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

por el partido País Para Todos, ello con miras a los comicios internos de la agrupación política rumbo a las Elecciones 2026.

Según el listado publicado en el portal de la agrupación política, acompañado de María Chambizea Reyes como primera vicepresidenta y Diego Guevara Vivando como segundo vicepresidente.

Adicionalmente, la agrupación publicó además una segunda lista de precandidatos “reemplazantes” donde figura como aspirante a la presidencia Jorge Dávila Chumpitazi, acompañado de Carmen López Asis a la primera vicepresidencia. Cabe indicar que esta plancha no cuenta con segundo vicepresidente.

LEA TAMBIÉN: Rafael López Aliaga propuso a Carlos Álvarez ser candidato al Congreso por Renovación Popular

En cuanto al listado de precandidatos al Congreso, figura el nombre de Vladimir Antonio Meza Villarreal, exalcalde provincial de Huaraz en Áncash entre el 2011 y 2014. Ahora buscaría ser postulante al Senado en la lista para distrito único en los próximos comicios generales.

Lista de precandidatos a la presidencia y vicepresidencias de País Para Todos, encabezado por Carlos Álvarez.
Lista de precandidatos a la presidencia y vicepresidencias de País Para Todos, encabezado por Carlos Álvarez.

De acuerdo al cronograma electoral, las organizaciones políticas elegirán a los candidatos a la presidencia y al Congreso bicameral el domingo 7 de diciembre.

Estas elecciones internas se realizarán mediante la modalidad de delegados, mecanismo por el que ha optado País Para Todos.

LEA TAMBIÉN: Antonio Sola: “Hoy en día Carlos Álvarez puede capitalizar una figura más antisistema”

Recientemente, Carlos Álvarez consideró “un honor” que IPAE lo invite al , ya que “se dirige a ejecutivos y un público selecto”.

“Me pregunto, ¿por qué de repente no se incluye en la CADE a emprendedores? A gente que nos cuente sus experiencias de hacer empresa en un país con tantas dificultades”, dijo a través de un video.

TE PUEDE INTERESAR

Cevasco sobre Lucinda Vásquez: Sanción podría alcanzar hasta 120 días de suspensión
Keiko Fujimori y Carlos Álvarez no participarán en CADE Ejecutivos 2025
Presidente Jerí: Perú fortalecerá relaciones estratégicas y comerciales con los demás países

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.