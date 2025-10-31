Miguel Torres considera a Keiko Fujimori como "un ejemplo y reflejo de la mujer peruana que se levanta ante cualquier adversidad". Foto: difusión
Redacción Gestión
Luego de que , Miguel Torres —precandidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular— señaló que se debe aplicar “la misma receta de la década de los noventa” a fin de combatir al terrorismo urbano.

Torres insistió en que este mal social ha sido ignorado por varias décadas, y los gobiernos de turno, “se dedicaron a estar de espaldas a la población y a perder la autoridad”.

“Genera evidentemente un desorden y un caos y eso, no lo podemos aceptar, no lo podemos permitir”, indicó a Exitosa. Para Miguel Torres, se necesita priorizar las labres de seguridad y poner orden para restablecer la autoridad.

El también subsecretario general de Fuerza Popular sostuvo que se busca , e instó a la ciudadanía a revisar la labor de esta bancada en el Congreso y cuando ocuparon el Poder Ejecutivo.

“Hay una narrativa enorme que busca desacreditar al fujimorismo. No es una historia de hoy día, es de siempre (...) Tienen miedo a la participación del fujimorismo y lo único que pueden hacer en contra, es crear mentiras”, apuntó.

Vale acotar que esta será la cuarta participación de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales: perdió en 2011, 2016 y 2021 en segunda vuelta.

