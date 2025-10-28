Juez se inhibió a seguir interviniendo en el proceso penal de Keiko Fujimori, (Fotos: Hugo Perez @photo.gec)
Juez se inhibió a seguir interviniendo en el proceso penal de Keiko Fujimori, (Fotos: Hugo Perez @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El juez Wilson Verástegui decidió inhibirse a seguir interviniendo como juez de control en el ”.

La decisión del magistrado se dio tras la difusión de fotografías y un informe periodístico del semanario “Hildebrant en sus trece” que lo vinculaban con César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso.

En una resolución emitida el 27 de octubre, , especialmente tras la orden del Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre la situación legal de Fujimori.

LEA TAMBIÉN: Defensa de PPK pedirá archivar proceso legal tras fallo del TC en caso Cócteles

Asimismo, Verástegui negó tener una “gran amistad” con César Acuña.

“Debo negar enfáticamente que mi persona mantenga “una gran amistad”, como se afirma, pues, se desprende de la sola descripción de la publicación que soy hijo de un amigo suyo: mi difunto padre", señaló el magistrado.

El juez reconoció que, aunque mantiene garantizada su imparcialidad e independencia, conocer a Acuña como político podría generar dudas públicas que afectarían el proceso, por lo que decidió necesario apartarse para evitar sospechas.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori: Giulliana Loza solicita el archivo definitivo del caso ‘Cócteles’

“Si bien es cierto el suscrito mantiene incólume la garantía de la imparcialidad en todos los procesos a mi cargo y la independencia al resolver controversias jurídicas; no obstante, estando a que conozco al señor Acuña Peralta (aunque no con la intensidad de gran amistad que se afirma en los medios periodísticos) y . Por lo que, a fin de garantizar pronunciamientos sin dudas de parcialidad, consideramos que resulta exigible mi apartamiento”, indicó el juez.

El juez informó a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional sobre su decisión para que dicho tribunal pueda emitir una decisión final al respecto de este caso.

El juez informó a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional sobre su decisión para que dicho tribunal pueda emitir una decisión final al respecto de este caso. (Foto: Andina)
El juez informó a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional sobre su decisión para que dicho tribunal pueda emitir una decisión final al respecto de este caso. (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

Desde el Congreso buscan cerrar los zoológicos: ¿qué respondió el Parque de las Leyendas?
La temporada de sustos, más allá de octubre: el accionar del Congreso
Presidente José Jerí presentará este martes 28 balance de estado de emergencia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.