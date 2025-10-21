La defensa de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, solicitó al Poder Judicial el archivo definitivo del caso ‘Coctéles’, en cumplimiento con la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC), que declaró fundado el hábeas corpus presentado a favor de la lideresa de Fuerza Popular.

“Nosotros hemos solicitado ya al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria que, en cumplimiento y ejecución de lo dispuesto en el numeral 5 de la sentencia del Tribunal Constitucional, proceda inmediatamente al archivo definitivo del caso , de todos los otros cargos también: falsedad genérica, organización criminal y lavado de activos” , manifestó la abogada en declaraciones a RPP.

Loza aclaró que el cargo de obstrucción a la justicia ya no forma parte del proceso. “Recuerde usted que salió hace mucho tiempo del proceso, a propósito del amparo del profesor Arsenio Oré”, agregó.

Como se sabe, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto todos los actos precedentes de la investigación que se le seguía a Keiko Fujimori en este caso. La excandidata presidencial era investigada por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal en la financiación de campañas políticas del 2011 y 2016.

Tribunal Constitucional archiva caso Cócteles y se deja sin efecto juicio contra Keiko Fujimori

En su resolución, el TC señaló que la indagación carecía de sustento jurídico y opuesto a lo establecido en la Constitución Política.

“No se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución”, se puede leer en el fundamento 96 de la sentencia.