Keiko Fujimori era investigada por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. (Foto: Poder Judicial)
Keiko Fujimori era investigada por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. (Foto: Poder Judicial)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La defensa de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, solicitó al Poder Judicial el archivo definitivo del caso ‘Coctéles’, en cumplimiento con la sentencia emitida por el .

“Nosotros hemos solicitado ya al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria que, en cumplimiento y ejecución de lo dispuesto en el numeral 5 de la sentencia del Tribunal Constitucional, proceda inmediatamente al archivo definitivo del caso, de todos los otros cargos también: falsedad genérica, organización criminal y lavado de activos”, manifestó la abogada en declaraciones a RPP.

Loza aclaró que el cargo de obstrucción a la justicia ya no forma parte del proceso. “Recuerde usted que salió hace mucho tiempo del proceso, a propósito del amparo del profesor Arsenio Oré”, agregó.

LEA TAMBIÉN: TC archiva acusación contra Fujimori por caso Cócteles: ¿cuál será el impacto en otros procesos?

Como se sabe, el todos los actos precedentes de la investigación que se le seguía a Keiko Fujimori en este caso. La excandidata presidencial era investigada por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal en la financiación de campañas políticas del 2011 y 2016.

Tribunal Constitucional archiva caso Cócteles y se deja sin efecto juicio contra Keiko Fujimori
Tribunal Constitucional archiva caso Cócteles y se deja sin efecto juicio contra Keiko Fujimori

En su resolución, el TC señaló que la indagación carecía de sustento jurídico y opuesto a lo establecido en la Constitución Política.

“No se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución”, se puede leer en el fundamento 96 de la sentencia.

LEA TAMBIÉN: Caso Cócteles: Keiko Fujimori desiste de denunciar a fiscales pero Fuerza Popular lo evaluará

En la víspera, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, dijo que se reconoció que fue investigada por hechos ”que no eran delito”. “La justicia constitucional nos dio la razón”, manifestó vía X, antes Twitter.

TE PUEDE INTERESAR

José Domingo Pérez no descarta renunciar a la Fiscalía tras archivo del caso Cócteles
Magistrado del TC niega que fallo a favor de Fujimori sea una interferencia sobre el PJ
Ante fallo a favor de Keiko Fujimori Ollanta Humala pide que también se aplique en su caso
Caso Cócteles: Keiko Fujimori desiste de denunciar a fiscales pero Fuerza Popular lo evaluará

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.