Keiko Fujimori se pronunció tras conocerse que el Tribunal Constitucional (TC) del Perú decidió archivar el conocido “caso Cócteles” relacionado con Fuerza Popular y su lideresa.

Fujimori sostuvo que ella no presentará una denuncia contra los fiscales que impulsaron el proceso, sin embargo dejó abierta la posibilidad de que sí lo haga el partido naranja.

“Sobre si es que yo voy a denunciar, yo no. He tomado esta decisión personalmente. El partido lo va a evaluar y los más de 40 acusados que hemos pasado este calvario están en todo el derecho de hacerlo”, expresó a la prensa.

La excandidata presidencial era investigada por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

“El TC ha reconocido que durante más de diez años se cruzaron líneas que nunca debieron cruzarse. Y no hablo de Keiko Fujimori sino del Estado de derecho. No han sido años fáciles, hubo prisiones preventivas injustas, filtraciones con el objetivo de hacer un circo mediático, allanamientos sin un rumbo legal, acusaciones que parecían un eterno castigo, pero aquí estamos sin rencor y con la frente en alto”, indicó.

“Hoy hablo de la restitución de honras, de quienes fueron arrastrados en este proceso, a mis compañeros Jaime Yoshiyama, Adriana Tarazona, Pier Figari, (entre otros) a nuestros dirigentes militantes y colaboradores. A los que por pertenecer a un partido político fueron tratados como si eso fuera un delito. A ellos les debemos la verdad y el honor, en medio de la tormenta hubo quienes se quedaron, no se movieron ni un minuto. Gracias Luis Galarreta y Micky Torres, quienes hoy cargan un nuevo proceso, iniciados por el mismo fiscal. Ellos representan a miles de fujimoristas que no se amedrentaron”, manifestó.

Fujimori dio la conferencia de prensa acompañada de Luis Galarreta, Micky Torres, Jaime Yoshiyama y su abogada Giuliana Loza.

Keiko Fujimori brindó una conferencia de prensa la tarde de este lunes 20 de octubre. Foto: Hugo Perez / @photo.gec

La decisión del TC sobre el caso cocteles

La decisión del TC se ejecutó tras un hábeas corpus presentado por su defensa para dejar sin efecto las investigaciones y el juicio por presunto lavado de activos en la financiación de campañas políticas del 2011 y 2016.

En su resolución, el TC señaló que la indagación carecía de sustento jurídico y opuesto a lo establecido en la Constitución Política.

El TC evaluó un habeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori, que argumentó que los hechos imputados no eran delitos al momento en que ocurrieron y que la figura de lavado de activos se definió legalmente solo después de esos actos.

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, dijo que “se reconoció que fue investigada por hechos que no eran delito”.