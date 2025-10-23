La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público abrió un proceso disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez, tras la anulación del proceso contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el caso Cocteles.

“Abrir procedimiento disciplinario por el plazo de sesenta días hábiles contra el abogado José Domingo Pérez, en su actuación como fiscal provincial del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos”, menciona el documento.

De esa manera, la ANC solicitó al fiscal del equipo especial Lava Jato que presente un descargo en un plazo de 5 días hábiles tras ser notificado.

El fiscal José Domingo Pérez, adelantó a Hildebrant en sus Trece que la opción de renunciar a la Fiscalía "está latente". Foto: GEC / Antonio Melgarejo

Vale acotar que en abril de este año, el fiscal José Domingo Pérez fue suspendido por 6 meses por la ANC —liderado por Juan Fernández Jerí— mas apeló y fue reincorporado al equipo especial Lava Jato.

La resolución de la Autoridad Nacional de Control busca determinar si Pérez Gómez cometió infracciones funcionales durante su participación en el caso Cocteles, el cual fue anulado por un fallo del Tribunal Constitucional.