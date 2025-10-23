El fiscal José Domingo Pérez pidió 30 años de cárcel para Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos. TC archivó la acusación contra la lideresa de Fuerza Popular. Foto: Poder Judicial
La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público abrió un proceso disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez,

Abrir procedimiento disciplinario por el plazo de sesenta días hábiles contra el abogado José Domingo Pérez, en su actuación como fiscal provincial del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos”, menciona el documento.

De esa manera, la ANC solicitó al fiscal del equipo especial Lava Jato que presente un descargo en un plazo de 5 días hábiles tras ser notificado.

Vale acotar que en abril de este año,

La resolución de la Autoridad Nacional de Control busca determinar si Pérez Gómez

