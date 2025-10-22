La resolución del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó el archivo del caso Cócteles y la acusación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, empezó a traer consecuencias en otros procesos judiciales.

La defensa del congresista y líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, envió un oficio a la fiscal Milagros Salazar, del Sexto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, para que aplique este precedente en el caso de su patrocinado.

LEA TAMBIÉN: Defensa de PPK pedirá archivar proceso legal tras fallo del TC en caso Cócteles

En el documento se precisa que la sentencia del TC en el caso de Fujimori establece como doctrina vinculante que no se puede criminalizar los aportes de campaña con el delito de lavado de activos si los hechos ocurrieron antes de noviembre de 2016.

En ese sentido, consideró que las hipótesis fiscales respecto a los aportes de campaña deben quedar excluidas del proceso penal que se le sigue a Luna Gálvez. A su juicio, cualquier infracción se circunscribiría, en el mejor de los casos, al ámbito administrativo, por lo que no sería un delito.

“En tal sentido, acudimos a su despacho a fin de adjuntar la sentencia del TC del caso Keiko Fujimori a efectos de su aplicación al presente caso por el carácter definitivo del más alto tribunal en salvaguarda de las garantías constitucionales de todo ciudadano”, se lee en el texto.

De acogerse el pedido, el legislador de Podemos Perú quedaría libre de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos, a raíz del financiamiento de la campaña de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014.

LEA TAMBIÉN: José Domingo Pérez no descarta renunciar a la Fiscalía tras archivo del caso Cócteles

PRESENTARÁN HABEAS CORPUS PARA LIBERAR A HUMALA

Por su parte, el abogado del expresidente Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, anunció que seguirá los pasos de Fujimori y en los próximos días presentará un nuevo recurso de habeas corpus para archivar el proceso de su patrocinado, quien afronta 15 años de prisión por el caso Odebrecht.

“Aunque son casos con matices diferentes, el fondo es el mismo: si un aporte de campaña es o no delito de lavado de activos, particularmente aquellos actos que habrían ocurrido hasta antes del 2016 (...) en consecuencia, el pronunciamiento de fondo, que es el de respeto a la legalidad, sí me parece totalmente aplicable y por supuesto nosotros lo vamos a invocar. Estamos analizando la forma, probablemente sea vía otro habeas corpus”, dijo a RPP.

En ese sentido, recordó que la tesis principal de su defensa es que se ha enjuiciado al expresidente por delitos que no estaban vigentes al momento que ocurrieron las campañas electorales, por lo que insistió en la necesidad de que el juzgado de segunda instancia que revisa su apelación tome en cuenta la sentencia del TC y ordene la liberación de Humala.

LEA TAMBIÉN: Ante fallo a favor de Keiko Fujimori Ollanta Humala pide que también se aplique en su caso