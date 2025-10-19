La agresión contra la fiscal busca amedrentarla y obligarla a apartarse del proceso penal que dirige contra miembros de una banda. FOTOS: VIOLETA AYASTA / GEC
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El Distrito Fiscal de Lima Este denunció que la fiscal provincial titular Margarita Haro ha sido identificada como Los Pepes San Juan de Lurigancho, cuyo cabecilla sería conocido bajo el alias El Colocho.

La agresión busca amedrentarla y obligarla a apartarse del proceso penal que dirige contra miembros de la banda Los Chukys de Juan Pablo II, tenencia ilegal de armas y explosivos, y pertenencia a organización criminal.

Ministerio Público condena intento de interferencia

A través de un comunicado, el Ministerio Público afirmó que la intimidación tiene como objetivo alterar el curso del proceso penal en marcha. Por ese motivo, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Este expresó su rechazo a cualquier tipo de interferencia o amedrentamiento que afecte la función fiscal.

Respaldan independencia y seguridad de la fiscal amenazada

La institución expresó su respaldo a la labor de la fiscal Haro y reiteró la importancia de proteger la autonomía funcional de los fiscales frente a amenazas externas. El comunicado también resalta que se han activado los mecanismos internos correspondientes para garantizar su seguridad personal.

Asimismo, el Ministerio Público reafirmó su compromiso con la lucha contra la criminalidad organizada y con el desarrollo de investigaciones penales sin presión alguna. El pronunciamiento enfatiza la necesidad de preservar las garantías mínimas para el ejercicio del trabajo fiscal en zonas de alta conflictividad.

