Roque Benavides, presidente del directorio de Buenaventura, afirmó que la compañía mantiene su foco de inversión en proyectos mineros ubicados en el norte del país. Foto: Andina
Roque Benavides, presidente del directorio de Buenaventura, afirmó que la compañía mantiene su foco de inversión en proyectos mineros ubicados en el norte del país. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Tras cerrar un primer trimestre con resultados positivos, Compañía de Minas Buenaventura mantiene perspectivas favorables para el desarrollo de su cartera de proyectos extractivos en el norte del país. Roque Benavides, presidente del directorio de Buenaventura, detalló a Gestión los avances de las iniciativas que la empresa impulsa en Cajamarca y Piura, en un escenario marcado por el alza en los precios de los metales como el oro, la plata, el zinc y, especialmente, el cobre, cuyo valor registró un incremento de 47% durante el primer trimestre.

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