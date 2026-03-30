Con este objetivo, Buenaventura presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el Quinto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Unidad Minera Uchucchacua.

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La empresa explica que la presentación de este ITS responde a que la ejecución del proyecto de inversión, aprobado hasta el cuarto ITS, ha estado por debajo de lo previsto en el cronograma de construcción y operación. Esta situación, precisa, se debe a problemas operativos relacionados con la disponibilidad de equipos y a dificultades en el acceso al recurso mineral. Como resultado, no se ha alcanzado el nivel de extracción proyectado, lo que también ha repercutido en el procesamiento del mineral en la planta concentradora .

Ante este escenario, el nuevo ITS plantea una serie de modificaciones y optimizaciones en la operación minera.

Buenaventura plantea extender la vida útil de la mina hasta junio de 2029 mediante la reprogramación de su cronograma. (Foto: Buenaventura)

Los cambios para Uchucchacua

En primer lugar, Buenaventura plantea extender el horizonte operativo de Uchucchacua mediante la reprogramación de su cronograma de actividades.

En detalle, las operaciones de esta mina estaban previstas para desarrollarse en un periodo de 10 años y 11 meses, con cierre hacia diciembre de 2026 , considerando incluso una etapa de suspensión temporal. Sin embargo, la empresa propone añadir dos años y seis meses adicionales, lo que permitiría prolongar la vida útil de la mina hasta junio de 2029 , alcanzando un total de 12 años y 7 meses de ejecución . Esta ampliación, subraya el ITS, no contempla cambios en la tasa de minado, ni en la capacidad de procesamiento de la planta concentradora, ni en la demanda de agua o el manejo de efluentes tratados.

En segundo lugar, la compañía propone incorporar un sistema de recirculación de agua clarificada hacia la planta de relleno hidráulico , con el objetivo de optimizar el uso del recurso hídrico en sus operaciones subterráneas.

A la fecha, el ITS señala que esta planta utiliza parte de los relaves para la preparación de relleno hidráulico, con una capacidad de hasta 15,000 metros cúbicos (m3) mensuales. La mejora contempla la instalación de tuberías de conducción, un tanque de almacenamiento de 60 m3 y una bomba sumergible, que permitirán reutilizar el agua clarificada en el proceso. Con ello, menciona el ITS, se busca hacer más eficiente la gestión del agua sin modificar la capacidad operativa ya aprobada.

Como tercer punto, Buenaventura plantea optimizar el sistema de ventilación y servicios en interior mina , con el objetivo de mejorar la circulación de aire y la operatividad en las labores subterráneas.

La propuesta, refiere el ITS, incluye modificaciones en la rampa Ana Lucía, la habilitación de la bocamina Aguascocha —a partir de la extensión de chimeneas ya aprobadas— y la incorporación de nuevas chimeneas de ventilación en zonas clave como Socorro. Con estos cambios, la operación pasaría a contar con 31 bocaminas y un mayor número de chimeneas en proyecto, fortaleciendo el circuito de ventilación. Además, se busca habilitar el ingreso de mineral de terceros o de otras unidades de la compañía, aprovechando esta infraestructura mejorada.

En cuarto lugar, la compañía propone el recrecimiento y ampliación del depósito de materiales Colquicocha , con el fin de optimizar la gestión y almacenamiento de material antes de su procesamiento.

Actualmente, indica el ITS este depósito cuenta con una capacidad aprobada de 106,000 m3 y permite almacenar tanto material estéril como mineral proveniente de la propia operación, así como de terceros autorizados. Así, la iniciativa plantea su desarrollo en cuatro etapas, que incluyen la ampliación progresiva de la capacidad para material estéril y la habilitación de zonas de acopio (stockpiles) para mineral.

Con ello, se busca mejorar la logística operativa y asegurar una mayor eficiencia en el manejo de materiales dentro de la unidad minera.

En el quinto cambio, Buenaventura plantea realizar mejoras en las instalaciones de la planta concentradora, manteniendo su capacidad nominal de 6,000 toneladas métricas diarias .

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Los cambios se enfocan, acota el ITS, en optimizar los circuitos de flotación, espesamiento y filtración de zinc, con el objetivo de mejorar la recuperación metalúrgica ante el incremento en la ley de este mineral en el procesamiento. Para ello, se busca aumentar el tiempo de residencia de la pulpa en la etapa de flotación, lo que permitiría una mayor eficiencia en la obtención de concentrados. La propuesta no implica ampliar la capacidad de producción, sino optimizar el rendimiento del sistema ya existente.

El paquete de cambios demandaría una inversión superior a los US$ 3,600 millones, según el ITS presentado al Senace. Foto: Andina

Los otras cinco modificaciones en mina

Como sexto paso, la empresa propone un nuevo recrecimiento del depósito de relaves N° 3, como parte de la continuidad de sus operaciones .

La iniciativa, según el ITS, contempla elevar en cuatro metros la altura de las presas principal y auxiliar, pasando de una cota máxima de 4,416 a 4,420 metros sobre el nivel del mar (msnm). Con ello, se busca incrementar la capacidad de almacenamiento del depósito, que actualmente alcanza los 21.97 millones de m3, para sumar un volumen adicional de 2.13 millones de m3. De concretarse, la capacidad total ascendería a 24.1 millones de m3, consolidando así una nueva etapa en el desarrollo progresivo de esta infraestructura clave para la operación minera.

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Igualmente, como séptimo cambio, la empresa plantea la incorporación de la cantera Alto Huantajalla como fuente de material de préstamo para sus operaciones.

El ITS explica que esta área, previamente identificada para actividades de cierre, contará con un volumen estimado de más de 777,000 m3, que será utilizado principalmente en obras como el recrecimiento del depósito de relaves N° 3 y otros componentes de la unidad minera. Con esta medida, se busca asegurar el suministro de materiales necesarios para la ejecución de las mejoras proyectadas.

En octavo lugar, Buenaventura propone optimizar el sistema de suministro eléctrico en la mina Uchucchacua . El plan contempla, indica el ITS, la instalación de una línea de transmisión aérea de 25 kV, de aproximadamente 300 metros de longitud, destinada a abastecer de energía al interior de la mina, así como la ampliación de la subestación eléctrica de la planta concentradora.

Estas mejoras buscan fortalecer el suministro energético y contribuir a una mayor eficiencia en las operaciones.

Como noveno paso, la compañía plantea la modificación de la red de accesos de la mina Uchucchacua, que actualmente cuenta con alrededor de 15.1 kilómetros.

El ITS precisa que la propuesta incluye la incorporación de nuevos tramos —cerca de 1.84 kilómetros— y ajustes en vías existentes por unos 4.6 kilómetros, lo que permitirá optimizar la conectividad interna de la operación. Con estos cambios, la red total de accesos alcanzaría aproximadamente 16.9 kilómetros.

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Por último, la empresa propone ampliar sus actividades de exploración mediante la implementación de 40 nuevas plataformas de perforación diamantina , cada una con hasta dos sondajes.

A la fecha, sostiene el ITS, la unidad minera contemplaba 75 plataformas destinadas a estudios geológicos, geotécnicos y exploratorios; con esta incorporación, el total ascendería a 115. La medida apunta a reforzar el conocimiento del yacimiento y dar soporte a la planificación de las operaciones futuras.

La ejecución de este paquete de diez modificaciones demandaría una inversión estimada superior a los US$ 3,600 millones, de acuerdo con el ITS .