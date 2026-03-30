Uchucchacua es una operación subterránea enfocada en la producción de plata, con subproductos de plomo y zinc. (Foto: Buenaventura)
Uchucchacua es una operación subterránea enfocada en la producción de plata, con subproductos de plomo y zinc. (Foto: Buenaventura)
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Karen Guardia Quispe
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Para 2026, Compañía de Minas Buenaventura ha trazado una serie de inversiones en sus operaciones mineras. A inicios de año, la empresa presentó una propuesta para ejecutar cambios en Yumpag (Pasco). Ahora, a punto de cerrar el primer trimestre, su atención también se dirige a su mina subterránea Uchucchacua (Lima), enfocada principalmente en la producción de plata, con subproductos de plomo y zinc. ¿Qué modificaciones proyecta implementar la compañía?

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