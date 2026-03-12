El proyecto de cobre Trapiche, de Compañía de Minas Buenaventura, recibió la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) por parte del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). De esa manera, la empresa podrá seguir avanzando con el desarrollo de dicho proyecto en la región Apurímac, con una inversión estimada de US$ 3,400 millones.

La certificación ambiental fue otorgada mediante resolución directoral emitida el 6 de marzo de 2026, luego de un proceso de evaluación técnica en el cual se verificó el cumplimiento de los requisitos ambientales, técnicos y legales exigidos por la normativa vigente.

Según el Senace, la aprobación del EIA-d permitirá dinamizar las actividades económicas en Apurímac, considerando que el proyecto contempla inversiones sostenibles por aproximadamente US$ 3,400 millones, cifra consignada en el expediente evaluado por la entidad.

El proyecto Trapiche pertenece a la empresa El Molle Verde S.A.C., subsidiaria de Buenaventura, y forma parte del portafolio de cobre de la minera peruana, que busca fortalecer su presencia en este metal ante la creciente demanda global.

Trapiche está ubicado en la provincia de Antabamba, en la región Apurímac, y alberga un yacimiento de cobre tipo pórfido que la compañía considera estratégico dentro de su cartera de proyectos de largo plazo.

La aprobación del EIA-d no autoriza el inicio inmediato de operaciones, pero constituye uno de los principales hitos regulatorios para el desarrollo del proyecto, pues permite avanzar hacia la obtención de otros permisos necesarios para su construcción y eventual puesta en marcha.

Trapiche pertenece a El Molle Verde S.A.C., subsidiaria de Compañía de Minas Buenaventura. (Foto: Buenaventura).

Un proyecto clave para Buenaventura

En el sector minero, la aprobación del EIA-d es un requisito clave para continuar con el desarrollo de un proyecto, pues permite avanzar hacia la obtención de autorizaciones adicionales necesarias para su construcción y eventual operación, según el marco regulatorio vigente.

Trapiche es uno de los proyectos cupríferos de mayor escala en la cartera de Buenaventura, compañía que históricamente ha tenido mayor exposición al oro y la plata, pero que en los últimos años ha buscado ampliar su participación en el negocio del cobre.

De acuerdo con la información evaluada por el Senace, el proyecto se ubica en una zona que concentra importantes iniciativas mineras en distintas etapas de exploración y desarrollo dentro de la cartera de inversiones del país.

Con la aprobación del EIA-d, el proyecto Trapiche cumple uno de los principales hitos del proceso de evaluación ambiental, lo que permitirá a la empresa continuar con las siguientes etapas administrativas y técnicas necesarias para definir su ejecución.