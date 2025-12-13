La acción de Buenaventura en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) subió 135.6% en el 2025, es decir, más que duplicó su precio, tras cerrar este viernes en US$ 28.15, ¿podría seguir escalando?
Un nivel importante de resistencia para el precio de la acción es de US$ 26.5, explicó Daniel Malca, Wealth Manager en Seminario y Cía SAB.
“Si logra romper esa resistencia (US$ 26.5), creo que el siguiente ‘target’ (objetivo) serían los US$ 37.7 (...) ese fue un pico importante en el 2008 antes de la caída de las hipotecas subprime. Luego, (en los siguientes años) el precio se recuperó y volvió a caer”, sostuvo.
Buenaventura es una compañía que produce oro, plata, cobre, zinc y plomo. Así, el valor de su acción se ve influenciado por el precio del metal dorado que, en tiempos de crisis como en 2008, tiende a subir al ser demandado como refugio por los inversionistas.
“Creo que (US$ 37.7) es el siguiente nivel que Buenaventura debería ir a buscar”, añadió Malca en el marco del BVL Market Watch organizado por la BVL.
El analista afirmó que la acción de Buenaventura suele seguir los patrones técnicos de soporte (nivel donde tienden a parar históricamente las caídas) y resistencia (nivel donde tienden a parar las subidas).
“Cuando (anteriormente la acción) rompió la tendencia bajista, tuvo un movimiento importante y frenó en la media (promedio) de 200 meses. Luego cayó y frenó en la media de 100 meses”, comentó.
Sin embargo, según el análisis fundamental de las casas de bolsa, el precio objetivo de Buenaventura es -como media- de US$ 19.25 hacia los próximos 12 meses (aunque en el corto plazo puedan observarse fluctuaciones).
Buenaventura informó que en el tercer trimestre del 2025 sus ingresos se vieron apoyados principalmente por los mayores precios del oro y de la plata.
El precio del oro viene subiendo 66.1% en el año, mientras que, la plata, viene más que duplicando su cotización.
