A inicios de año, el presidente ejecutivo de Buenaventura, Roque Benavides, señaló que la compañía continúa impulsando su portafolio, con énfasis en Trapiche (Apurímac), un desarrollo exploratorio de cobre. (Foto: Buenaventura)
A inicios de año, el presidente ejecutivo de Buenaventura, Roque Benavides, señaló que la compañía continúa impulsando su portafolio, con énfasis en Trapiche (Apurímac), un desarrollo exploratorio de cobre. (Foto: Buenaventura)
Únete a nuestro canal
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

A inicios de año, el presidente ejecutivo de Buenaventura, Roque Benavides, señaló que la compañía continúa impulsando su portafolio, con énfasis en Trapiche (Apurímac), un desarrollo exploratorio de cobre. “Seguramente convocaremos a un socio, porque se trata de un proyecto de más de US$ 2,000 millones y necesitamos el respaldo de empresas con mayor capacidad”, comentó. Ante este contexto, ¿cómo avanza la prospección de Trapiche?

TE PUEDE INTERESAR

Atlas Copco, su plan por crecer en infraestructura y reforzarse en minería
Minería crece ligeramente en julio y pesca a doble dígito: ¿cómo avanza la economía peruana?
Grupo Man Pan, el proveedor detrás de pastelerías top, crece y va por minería y agro

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.