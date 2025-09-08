El grupo está conformado por dos empresas: Ingequip, dedicada a la venta de equipos, y Man Pan Services, enfocada en servicios postventa. (Foto: Difusión)
Edgar Velito
El Grupo Man Pan, especializado en soluciones para panificación, gastronomía y servicios postventa, se encuentra en plena etapa de consolidación y expansión. La empresa no solo ha reforzado su presencia en el sector retail con servicios técnicos a nivel nacional, sino que también alista nuevas inversiones en infraestructura, incursión en sectores como minería y agroindustria, y el fortalecimiento de su red en provincias. Con miras a mantener su ritmo de crecimiento, el grupo apunta a cerrar el año con mayores ventas, ampliar su oferta tecnológica y sumar nuevas representaciones estratégicas.

