Manuel Huarcaya, gerente general del Grupo Man Pan, destacó que la compañía cerró el primer semestre de 2025 con un crecimiento en ventas del 10% con respecto al mismo período del año anterior, impulsado principalmente por el dinamismo del negocio de servicio postventa (soporte técnico de los equipos) dirigido al sector retail.

“Brindamos mantenimiento de equipos y renovamos contratos de dos años en el sector retail, donde atendemos más de 380 tiendas a nivel nacional. En este segmento, somos líderes en servicio postventa”, señaló a Gestión.

Manuel Huarcaya, gerente general del Grupo Man Pan.

Actualmente, el grupo opera a través de dos empresas. La primera está enfocada en la comercialización de equipos y maquinarias para cinco líneas de operación: panadería, pastelería, industrial, retail y horeca. “Nuestro portafolio más dinámico tras la pandemia ha sido el de panadería y pastelería. Hemos equipado con tecnología de última generación la planta de María Almenara, y también acompañamos el crecimiento sostenido de clientes como San Antonio y Don Mamino, que expandió sus tiendas To Go en malls”, resaltó.

Sin embargo, el área que representa la mayor parte de los ingresos del grupo es la de servicios postventa, que incluye mantenimiento y suministro de repuestos. “Nuestra empresa Man Pan Service representa el 65% de los ingresos totales. Nos ha favorecido mucho el servicio preventivo y correctivo in house, ya que realizamos mantenimiento directamente en planta”, explicó.

A nivel de oferta, su empresa Ingequip (parte del grupo) cuenta con la representación exclusiva de más de 10 marcas (en su mayoría europeas) de equipos de procesamiento de alimentos. “Distribuimos equipos para panificación y gastronomía, principalmente de fabricantes de España, Italia y Alemania, lo que nos permite transferir tecnología y apoyar al sector”, señaló.

Man Pan invierte en planta y busca crecer en nuevos sectores

Con miras a su crecimiento, el grupo prevé culminar este año la inversión en infraestructura de su planta en Chorrillos, que alberga un taller de mantenimiento, almacén y área de ingeniería. “Estamos invirtiendo US$ 280,000 para ampliar la sede con un tercer nivel destinado al comedor y a la capacitación del personal. También, realizaremos mejoras en nuestro showroom interno (exhibición y pruebas de equipo)”, adelantó el ejecutivo.

Además, busca diversificar sus servicios con el objetivo de atender nuevos sectores más allá de sus cinco líneas de negocio actuales. “Estamos próximos a obtener la certificación ISO 9001, lo que nos permitirá ingresar al sector minero. Se trata de una industria en crecimiento en el Perú, donde los campamentos requieren panaderías, pastelerías y servicios de comedor. Un nicho que no exploramos antes por las exigencias de gestión de calidad y medio ambiente”, explicó.

Otro sector que identifica con gran potencial es el agroindustrial, donde busca apoyar a las empresas del norte y sur del país con equipamiento y respaldo de su equipo de ingeniería en el diseño de flujos de procesos dentro de las plantas.

Grupo Man Pan: expansión y nuevo socio

Si bien la empresa tiene una presencia consolidada en el mercado nacional, ya incursionó en la exportación con la venta de algunos equipos a Bolivia a través del punto fronterizo de Desaguadero. Actualmente, esta actividad se encuentra en pausa. “Esperamos retomar esta internacionalización, pero esta vez a través del negocio de servicio postventa”, adelantó.

A nivel local, el grupo está próximo a firmar un contrato de exclusividad cn un nuevo socio para representar una marca especializada en rebanadoras de pan a nivel industrial.

“Estos equipos son parte de una línea industrial de alta producción para pan de molde, donde se rebanan y empacan de manera automática. Por ejemplo, Unión, Bimbo u otra marca que produce en volumen, requiere en sus plantas estos tipos de maquinarias. De hecho, tenemos un proyecto que estamos trabajando con ellos y esa fue la razón para buscar a este fabricante Dovaina (Lituania) especialista en rebanado y automatización de empacado”, dijo.

Grupo Man Pan alista call center y talleres en provincias

En su negocio de postventa, la compañía también planea implementar un call center para digitalizar la gestión de incidencias. “Esto nos permitirá registrar las llamadas de nuestros clientes y monitorear la atención en la resolución de incidencias. Estamos evaluando esta inversión y proyectamos implementarla en el primer semestre de 2026”, señaló el ejecutivo.

A nivel geográfico, el grupo proyecta abrir nuevos talleres de mantenimiento y repuestos en regiones del norte y sur del país. “Iniciaremos en Chiclayo y luego en Arequipa. Eso va ayudar a nuestro clientes a reducir sus gastos y a la vez ser más eficientes en la reducción de sus problemas que tiene el cliente. Este proyecto arrancaría a fines de 2026”, estimó.

Para el cierre de 2025, la empresa espera mantener el ritmo de crecimiento y alcanzar nuevamente un incremento del 10% en ventas, con una meta más ambiciosa del 20% para 2026.

“Este año será clave para consolidar nuestro equipo de trabajo. También, queremos crecer en el sector de autoservicios y fast food, junto a clientes como NG Restaurants y Delosi. Hoy brindamos el servicio postventa a algunas de sus tiendas, pero buscamos atender todas sus cadenas en el norte y sur del país”, aseguró.