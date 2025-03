“Cerramos el 2024 con 20 tiendas de la pastelería María Almenara y nuestro plan es llegar a 30 al cierre del 2025. Entre las novedades, este año ingresaremos por primera vez al interior del país con nuestra marca”, afirmó. La compañía tiene en la mira Arequipa y Trujillo, las dos principales regiones fuera de Lima, con planes de apertura para el segundo semestre.

El CEO destacó que esta expansión no solo responde a una estrategia comercial, sino también a una visión de impacto social. “Una marca como la nuestra, con reconocimiento en Lima, tiene mucho que aportar para empoderar a las mujeres en provincias. Ese es nuestro primer objetivo”, dijo.

Además, explicó que salir de Lima representará un ejercicio de adaptación y aprendizaje. “Lima es un mercado que conocemos bien, pero en provincias vamos a desafiar lo establecido y probar nuevas estrategias. En Lima no hacemos publicidad, pero probablemente en regiones sí tengamos que hacerlo”, comentó.

Incluso, este proceso de expansión será un entrenamiento previo para la internacionalización. “Antes de salir al exterior, queremos aprender y, si es necesario, equivocarnos localmente. Esto nos dará insights para llevar a María Almenara a otros mercados”, señaló. Otro propósito de su crecimiento en regiones será preparar a los equipos para afrontar nuevos desafíos y adquirir experiencia en mercados distintos. “Este ejercicio de incomodidad es el primer paso para salir fuera del Perú”, remarcó.

¿Cuántos María Almenara se abrirán en 2025?

En esta línea, la compañía prevé una inversión cercana a US$1 millón para la apertura de cinco locales en Arequipa y Trujillo . “Esto implica ampliar la capacidad de nuestra planta y fortalecer la logística, además de otros aspectos que aún estamos definiendo”, precisó De la Flor. El plan contempla tres tiendas en Arequipa, dos dentro de centros comerciales y una puerta a calle, mientras que en Trujillo abrirán dos locales: uno con acceso directo a la calle y otro en un centro comercial.

La expansión no se limitará a provincias. En Lima, la meta es cerrar el año con 25 tiendas, sumando un total de 30 a nivel nacional . “Todo esto se concretará en 2025. El Perú necesita crecer. Se proyecta que este año el PBI aumente un 3%, pero nosotros queremos crecer ocho veces más . Tenemos que tener una obsesión por el crecimiento. Menos de 8% no es una opción”, enfatizó. El ejecutivo aseguró que las nuevas ubicaciones en Lima ya están definidas. “Actualmente, estamos construyendo una tienda en un centro comercial de Santa Anita, y luego seguirán aperturas en San Borja, Pueblo Libre, Chacarilla (Surco) y San Miguel, todas con acceso a la calle”, detalló.

La inversión para estas cinco nuevas tiendas en la capital será cercana a US$1 millón. En total, la expansión de María Almenara demandará US$2.5 millones aproximadamente para la apertura de diez nuevos locales . ¿Se acerca la expansión internacional de María Almenara? Al respecto, el directivo aclaró que no es una prioridad inmediata. “No nos quita el sueño. No hay apuro por expandirnos fuera del país ni una urgencia por hacerlo. Lo llevaremos a cabo cuando el proceso de la compañía alcance la madurez adecuada. Hoy, nuestro enfoque está en consolidarnos en el interior del país”, afirmó.

Carlos Armando de la Flor, CEO de María Almenara y Silvɛstre, proyectó un crecimiento de 25% para 2025. Foto: Referencial

Silvɛstre: 20 nuevas operaciones en 2025

Los planes para Silvɛstre, la marca de comida saludable, también son ambiciosos. Carlos Armando de la Flor señaló que l a meta para 2025 es alcanzar 25 operaciones.

“Actualmente, ya operamos cinco dark kitchens y sumaremos 10 tiendas ‘store in store’, ubicadas dentro de espacios comerciales. Estamos cerrando acuerdos con cadenas de gimnasios, clubes deportivos, colegios y universidades para ofrecer una alimentación balanceada a estos clientes. A la fecha, contamos con una tienda en Lima Golf (San Isidro). Paralelamente, proyectamos abrir 10 locales con acceso a la calle en la capital, en distrito de Lima Moderna y Top. Por ahora, Silvɛstre no ingresará a centros comerciales”, acotó.

La estrategia apunta a expandirse en zonas empresariales con un mix de residencias y oficinas. En ese marco, la primera tienda puerta a la calle abrirá en la avenida Conquistadores (San Isidro), en un espacio de aproximadamente 100 metros cuadrados (m2), dentro de los próximos dos meses. “ El desarrollo de las 20 nuevas tiendas de Silvɛstre demandará una inversión de alrededor de US$1 millón ”, aseveró.

¿Adquisiciones en curso?

Paralelamente a la expansión de María Almenara y Silvɛstre, la cadena evalúa posibles adquisiciones. “Estamos analizando oportunidades que aporten valor a nuestro portafolio y generen sinergias, permitiéndonos operar de manera más eficiente. No hay prisa, pero seguimos atentos al mercado”, indicó.

El objetivo es consolidar un portafolio equilibrado, combinando una marca premium, como María Almenara , con otra de mayor alcance masivo . “Exploramos dos opciones: adquirir una marca ya posicionada o desarrollar una nueva a partir de nuestras capacidades”, precisó.

Entre los segmentos en estudio destacan la panadería y la pastelería tradicional . “Estamos evaluando marcas con presencia consolidada en estos sectores”, agregó.

Claves

San Isidro : A inicios de marzo, María Almenara inauguró su tienda número 21 con acceso directo a la calle, ubicada en plena zona empresarial. El local, de 140 m2, demandó una inversión cercana a los US$300,000.

A inicios de marzo, inauguró su tienda número 21 con acceso directo a la calle, ubicada en plena zona empresarial. El local, de 140 m2, demandó una inversión cercana a los US$300,000. Capacidad de planta : “Contamos con amplio espacio. Nuestra capacidad de producción fue estratégicamente definida en 2021 e hicimos inversiones en 2022 y 2023 que nos han permitido crecer”, indicó el ejecutivo. En 2022, la compañía destinó casi US$3 millones para fortalecer su operación y atender más de 150 puntos de venta diariamente, incluyendo 120 tiendas de Starbucks y 21 tiendas propias de María Almenara. Actualmente, su capacidad de producción supera las 10 toneladas diarias, pero tiene el potencial de alcanzar hasta 30 toneladas por día.

