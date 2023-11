Si bien este año la compañía apostó por una estrategia diferente a la del 2022, orientada a crecer en volumen, el gerente general de Puratos, Francisco Álvarez-Calderón, apuntó que los conflictos sociales de los primeros meses y el hecho de que el “entorno económico no ha sido el adecuado” no ayudaron a cumplir la meta propuesta.

Así, adelantó que este año se logrará un crecimiento cercano a 3%, “proyectando una buena campaña de panetón”. El ejecutivo confío en que esta campaña tendrá resultados similares a la del 2021. En el 2022, esta fue golpeada por aspectos sociales y la inflación, que por entonces rozaba el 9%.

“El año pasado, la campaña de panetón se adelantó, por lo que muchos clientes compraron (la premezcla para panetón) antes. Esto no pasó en el 2021, que fue una campaña normal, que se inició a fines de setiembre. En el 2022 empezó en julio”, recordó. La expectativa es lograr un avance de 10% de toneladas vendidas, al igual que hace dos años.

Debido a los conflictos sociales de inicios de año, la dinámica de los canales de venta ha cambiado. Antes, la línea de negocio de artesanos y distribuidores representaba el 55% de los ingresos de Puratos, mientras que la corporativa el 45%. La figura ahora es distinta.

“Ha habido un cambio de tendencias fuerte, en parte marcado por lo que pasó en el primer trimestre. La línea de artesanos sufrió mucho, por lo que una parte de ese consumo se trasladó al retail. En el primer trimestre crecieron las grandes cuentas. A partir de abril, el canal de artesanos se empezó a recuperar, ya no cayó, pero comenzó a sufrir un poco el canal retail, sobre todo en categorías menos resilientes como pastelería”, explicó.

Lo que se alista para 2024

El ejecutivo destacó que, a pesar de los desafíos, este año se ha avanzado en nuevos lanzamientos, entre los que destacan soluciones de optimización de costos de recetas, como premezclas para pastelerías, que se valoran en un contexto de recesión. Esta estrategia, así como el desarrollo de nuevos productos, continuará el próximo año.

Para eso, por ejemplo, se está trayendo un tanque para generar mayor productividad en la línea de líquidos, abocada a la producción de delimieles, rellenos para tortas y otros.

“No es una inversión gigantesca (entre US$ 200,000 y US$ 300,000), pero la estamos haciendo este año para mejorar la productividad”, subrayó Álvarez-Calderón. No se prevén grandes inversiones en capex para el siguiente año. Por el contrario, se tiene en la mira “trabajar con lo tenemos, ya que hay buena capacidad para ampliar ventas”.

Las inversiones previstas para el próximo año, cercanas a los US$ 100,000, estarán dirigidas a fortalecer el centro de innovación de Puratos, en el que se busca replicar los procesos que sus clientes tienen en sus propias fábricas.

“De esta forma, cuando se le presente a un cliente una solución hecha en Puratos, esta sea viable cuando la lleve a su planta y la pueda replicar, así su fábrica sea pequeña, como es el caso de los artesanos, o grande, en el caso de los industriales. Por tal razón se traen permanentemente nuevas máquinas a nuestro centro”, explicó.

Turrón de chocolate. (Foto: Dellepiane-Pastelería Artesanal)

Álvarez-Calderón es cauto respecto al próximo año, ya que consideró que todavía no se va a alcanzar un crecimiento a doble dígito en volumen y ventas.

“Mi expectativa es que, a nivel de costos y precios, este sea un año más estable. Ojalá que el país crezca. Esperamos crecer al doble del ratio del PBI”, puntualizó.

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.