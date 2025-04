Ignacio Rouillon, gerente general de Don Mamino, señaló que el 2024 fue positivo para la empresa, ya que pudieron registrar un crecimiento de 15%, que se vio impulsado por las ventas de sus locales y también por el segmento corporativo, donde comercializan pan y pizzas congelados a supermercados, Sodexo, Rappi Turbo, entre otros.

De este modo, los locales Don Mamino aportaron un 75% al resultado de la cadena y alrededor del 20% fue contribución del canal corporativo. Además, el 2024 incorporaron el formato ‘To Go’, un concepto que se ajusta a locales más pequeños de entre 30 y 60 metros cuadrados (m2) y ofrece productos dulces y salados a base de hojaldre que son horneados al instante.

Don Mamino To Go va por la decena de locales

El primer Don Mamino To Go se ubicó en Real Plaza Salaverry, mientras que el segundo se instaló en el Teatro Municipal de Surco. Así, tras los buenos resultados de estas primeras dos sedes, este 2025 aceleraron su expansión y al cierre del primer trimestre inauguraron tres nuevos locales en este formato, situados en el boulevard Mantaro de San Miguel, Jockey Plaza y La Rambla Brasil.

Ahora, tras tener cinco sedes apunta a duplicar esta cifra al cierre del primer semestre con al menos 10 sedes de Don Mamino To Go, por lo que ya tienen planificado abrir cinco sedes más. “Estamos con dos en obras, en el Mall Aventura de Santa Anita, en Plaza Norte, también tendremos uno en Jirón de la Unión, ingresando al centro histórico que tiene un alto tránsito. También abriremos en el Open Plaza de Angamos y luego será el Real Plaza Puruchuco“, mencionó Rouillon, tras precisar que los 10 To Go comenzarían a representar el 20% de las ventas de la cadena.

Asimismo, considerando que este plan de expansión es hasta mitad de año, no descartan abrir entre tres a cuatro sedes más, ya que consideran que este formato es flexible y los locales pueden instalarse en un promedio de siete semanas. Además de ello, reveló que han recibido propuestas de los centros comerciales para que repliquen su modelo en provincia, por lo que vienen evaluándolo.

Ignacio Rouillon, gerente general de Don Mamino, cuenta los planes de la compañía. Foto: Antonio Melgarejo

“Los malls siempre buscan negocios nuevos, Mall Plaza nos quiere llevar a todo el Perú, nos ha propuesto Trujillo, Piura, Huancayo, Arequipa, y lo estamos evaluando”, puntualizó el gerente general de Don Mamino.

Y la expansión no solo se daría a nivel nacional, ya que el ejecutivo indicó que también han recibido propuestas para que repliquen el formato Don Mamino To Go en el extranjero, entre las plazas candidatas son Chile y Estados Unidos, específicamente en Florida, donde ya tienen registrada su marca y está en el radar.

De este modo, la perspectiva es tener un crecimiento de un 20% a nivel general de toda la cadena Don Mamino.

Don Mamino To Go cuenta con 14 variedades de parisinos dulces y 14 salados. Foto: GEC

¿Don Mamino abrirá locales grandes?

Respecto a su formato tradicional Don Mamino, Ignacio Rouillon afirmó que actualmente tienen 9 sedes y que si se presentan oportunidades de locales grandes y en buena ubicación las tomará de inmediato, sin embargo, hoy en día se encuentran enfocados con su nuevo formato. Además, ratificó que por el momento no franquiciarán la marca, a pesar que tienen todos los manuales para hacerlo.

