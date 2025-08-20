En mayo, BSF Almacenes adquirió Aldea Logística Global por US$ 160 millones. (Foto: Conexus)
En mayo, BSF Almacenes adquirió Aldea Logística Global por US$ 160 millones.
Edgar Velito
Esta empresa irrumpe en el mapa logístico peruano con una propuesta que busca descentralizar la infraestructura y responder a una demanda creciente en regiones fuera de Lima. Nacida tras la escisión de Aldea Logística Global y respaldada por una millonaria adquisición, esta nueva firma proyecta una red de almacenes adaptados a las necesidades del interior del país, en un giro estratégico que promete transformar la dinámica operativa de diversos sectores económicos.

