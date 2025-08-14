LPA refuerza su presencia en Perú con construcción de nuevo edificio logístico en el Callao. (Foto: difusión).
LPA refuerza su presencia en Perú con construcción de nuevo edificio logístico en el Callao.
Redacción Gestión
inició la construcción de un nuevo edificio en su Parque Logístico Callao, como parte de su estrategia de expansión en Perú. La futura instalación ya cuenta con importantes prearrendamientos y se espera que la misma impulse el crecimiento de ingresos a partir de finales de 2025 y principios de 2026.

La informó sobre la nueva construcción en su más reciente comunicado y mostró sus resultados financieros del segundo trimestre de 2025. La compañía mantiene una tasa de ocupación del 98.2% de su Área Bruta Rentable (ABR) operativa en Perú al 30 de junio de 2025, reflejando la alta demanda de espacios logísticos de calidad en el país.

El CEO de LPA, Esteban Saldarriaga, señaló que el proyecto en el no solo responde a la demanda creciente de espacios logísticos, sino que también permite mantener controlados los gastos de operación y apalancar la rentabilidad de la compañía en Perú.

¿Cómo será el nuevo edificio en el Callao?

El “Edificio 200″ de será una nueva instalación de 215,300 pies cuadrados, según detalló la compañía en abril pasado. De esta manera, junto con el Edificio 100 del mismo parque, ubicado en el , la empresa amplia su presencia en el mercado peruano.

El “Edificio 200″ estará finalizado en el primer semestre de 2026 y se sumará a tres edificios ya operativos, llevando el total del Parque Logístico Callao a 1,044,432 pies cuadrados de Área Bruta Locativa (ABL) en instalaciones Clase A.

El nuevo espacio ya cuenta con un 73.1% de prearrendamiento, destacando la participación de la mayor empresa de productos de consumo del país, que ocupará 96,000 pies cuadrados, y la principal cadena de farmacias del Perú, que arrendará 67,000 pies cuadrados.

Al respecto, Álvaro Chichayán, gerente de País de LPA para Perú, subrayó que la demanda de espacios industriales de calidad en el mercado local sigue en aumento y que el Parque Logístico Callao es “una ubicación privilegiada para las empresas que buscan optimizar sus cadenas de suministro críticas”.

Expansión de LPA en Perú

Ubicado estratégicamente en el Callao, el principal centro logístico del país, el nuevo desarrollo de LPA ofrecerá conexión directa con el Puerto del Callao y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, facilitando la distribución y optimizando las cadenas de suministro.

El CEO de LPA, Esteban Saldarriaga, destacó que esta expansión forma parte de la estrategia de la compañía de desarrollar instalaciones logísticas de primer nivel en mercados estratégicos de alto crecimiento en Latinoamérica.

