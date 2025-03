La organización que encabeza, desde enero, es parte de una empresa de capitales españoles, con sede principal en Bilbao, cuya planta de producción tiene una capacidad de 400,000 toneladas anuales, de las cuales exporta el 85% a más de 60 países. En Latinoamérica, la compañía opera con filiales en México, Colombia, Perú y Chile. “Asumí la gerencia general en Perú con el reto de acelerar su crecimiento”, sostuvo.

Entre sus metas, AR Racking busca multiplicar por cuatro su crecimiento en 2025 en comparación con el promedio de los últimos cinco años. “La meta es ambiciosa. En este primer trimestre, todo apunta a que alcanzaremos al menos el 50% de la cuota establecida”, anotó. Para dimensionar este objetivo, recordó que en los últimos cinco años la empresa ha comercializado en Perú un promedio de 220 toneladas anuales de acero para estanterías y racks. Ahora, la meta es llegar a 850 toneladas, lo que representa un crecimiento significativo en el mercado.

¿Cómo llegarán a cumplir el objetivo? Al respecto, manifestó que la española ha centrado sus operaciones en los últimos años en la fabricación de estanterías para almacenes y plantas industriales de clase B, aquellos con una altura de hasta ocho metros. No obstante, como parte de su plan de expansión, este año busca ingresar al segmento de almacenes de clase A sin descuidar su presencia en la clase B, a la par de explorar oportunidades en el megapuerto de Chancay.

“Este megapuerto contará con un millón de metros cuadrados de almacenes techados dentro del proyecto de inversión, por lo que apuntamos a equipar con racks la mayor cantidad posible”, mencionó. Aunque todavía no se han concretado acuerdos, la empresa ya gestiona reuniones y acercamientos con los responsables del proyecto.

Expansión y diferenciación

A pesar del desafiante contexto económico, el mercado de almacenes en Perú sigue en crecimiento, lo que impulsa expectativas positivas para la industria de racks y estanterías.

En este escenario, la española AR Racking evalúa oportunidades también en proyectos como la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez y el desarrollo de condominios logísticos. “Este año, en Lima se sumarán aproximadamente 120,000 metros cuadrados (m2) de almacenes techados, de los cuales el 75% estarán en Lima Sur”, afirmó.

A ese desarrollo, se añade el impulso en regiones como Piura, Arequipa y Trujillo que están fortaleciendo su infraestructura logística, lo que representa una oportunidad para el sector de estanterías y racks.

“El objetivo es consolidar un posicionamiento estratégico a mediano y largo plazo”, remarcó. Así, aunque ha operado con márgenes ajustados en los últimos años, su enfoque está en un crecimiento sostenido, priorizando la calidad por encima de la competencia basada en precio.

Actualmente, Perú es el mercado de menor volumen de ventas de racks para AR Racking en Latinoamérica, pero la meta es revertir esta situación y consolidarse como un actor relevante en la región. “Tenemos competidores muy agresivos, pero nuestra ventaja está en la calidad. Mientras la mayoría usa columnas pintadas, nuestros racks son galvanizados de fábrica, lo que le otorga mayor resistencia a la intemperie”, destacó.

La estrategia de la compañía no se basa en reducir precios para competir, sino en atraer clientes que valoren la calidad y durabilidad de sus productos. “No buscamos clientes que solo comparan descuentos. Si después de explicarles la diferencia siguen priorizando el precio, simplemente no son nuestro público objetivo”, agregó.

Estantería y rack: un mercado competitivo en Perú

¿Cuánto mueve la industria de estantería y rack para el sector logístico? El principal competidor en este rubro comercializa entre 14,000 y 15,000 toneladas de acero al año, lo que representa un mercado estimado entre US$18 millones y US$20 millones . AR Racking maneja actualmente 220 toneladas, con la meta de alcanzar US$2.5 millones en ventas este año, según detalló su gerente.

Dicho segmento es altamente competitivo, impulsado por la expansión del mercado de almacenes y el crecimiento portuario. Proyectos como el megapuerto de Chancay, el puerto de Pisco y el futuro megapuerto en Arequipa están generando una mayor demanda de espacios logísticos, lo que abre oportunidades para este sector.

En cuanto a la competencia, el rubro de estantería y rack cuenta con entre 20 y 22 operadores relevantes, de los cuales la mayoría son importadores. Solo tres o cuatro empresas fabrican localmente debido a los altos costos de producción, explicó Deza. Asimismo, señaló que, si bien existen competidores informales, estos no representan una amenaza en el segmento corporativo, pues las grandes empresas priorizan proveedores que garanticen seguridad y calidad en sus sistemas de almacenamiento.

