En detalle, Buenaventura presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el Segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) de la Unidad Minera Yumpag.

Según el documento, el objetivo central del ITS es ampliar la producción y optimizar componentes ya aprobados, a través de una serie de ajustes técnicos y operativos que buscan mejorar la eficiencia del plan de minado.

Los cambios propuestos por Buenaventura incluyen la ampliación del plan de minado, el incremento de la producción diaria y la extensión de la etapa operativa de la unidad minera. Foto: Andina.

Los cambios previstos por Buenaventura en Yumpag

Uno de los ejes del planteamiento de Buenaventura es la modificación del plan de minado en Yumpag, que permitirá elevar la capacidad de producción de 1,000 a 1,200 toneladas métricas diarias y extender la etapa de operación de cuatro a seis años. El ITS señala que esta decisión responde a la identificación de mayores recursos minerales, lo que obliga a ampliar las labores subterráneas y actualizar los sistemas de drenaje y ventilación.

Con este ajuste, el desarrollo de labores subterráneas alcanzará los 95.5 kilómetros, manteniéndose cuatro bocaminas principales, una bocamina de ventilación y 10 chimeneas de ventilación, además de la infraestructura auxiliar tanto en interior mina como en superficie.

El incremento de la actividad también tendrá impacto en el manejo de desmonte. Por ese motivo, el ITS contempla la ampliación del depósito de material estéril (DME) Yumpag, cuya capacidad pasará de 549,000 a 981,833 metros cúbicos. Esta ampliación permitirá una disposición adecuada del material estéril generado, en complemento con el DME Carama, que no presenta modificaciones.

Otro cambio planteado es la reubicación y reducción del stockpile Yumpag, que disminuirá su capacidad de 15,000 a 5,000 toneladas. De acuerdo con el ITS, el nuevo stockpile se ubicará en la plataforma 4 del campamento Yumpag, una decisión que permitirá optimizar el manejo del mineral y reducir los tiempos de acarreo, al estar conectado directamente con la bocamina principal.

En cuanto al sostenimiento de labores, la empresa propone modificar el sistema de concreto de mina, mediante la instalación de una nueva planta de relleno cementado con mayor capacidad productiva, también ubicada en la plataforma 4. Esta planta permitirá un uso más eficiente del relleno cementado y reducirá las distancias de transporte y las emisiones de polvo, mientras que la planta actual quedará como respaldo.

En superficie, el ITS plantea además la ampliación del depósito de material orgánico (DMO) Yumpag 2, que incrementará su capacidad de 18,000 a 25,000 metros cúbicos, para manejar el material orgánico generado durante la construcción de nuevos componentes.

La gestión del agua es otro de los puntos considerados en el documento. El proyecto incorpora la construcción de dos pozas de homogenización dentro del sistema de tratamiento de agua industrial. Según el ITS, estas pozas permitirán ecualizar los flujos tratados y facilitar el reúso del agua, reduciendo la captación desde fuentes naturales y sin modificar los puntos de vertimiento ya aprobados.

De manera complementaria, se propone la modificación del sistema de suministro de agua, que incluye ajustes en el trazo de tuberías, la incorporación de líneas para el reúso de efluentes tratados con fines de potabilización y la optimización de la planta de tratamiento de agua potable, incorporando procesos como ultrafiltración y ósmosis inversa, sin incrementar su capacidad.

El ITS también contempla ajustes en el sistema de abastecimiento de energía, con la incorporación de una nueva derivación eléctrica para asegurar el suministro al punto de captación de agua y al punto de vertimiento, así como mejoras en el suministro eléctrico de la antena celular, considerada clave para la seguridad y las comunicaciones en la unidad minera.

En materia ambiental, el documento plantea la reubicación y ampliación del área de transferencia de residuos sólidos, que pasará a ocupar 0.29 hectáreas. El nuevo diseño prescinde del incinerador de residuos y opta por la disposición a través de operadores autorizados, una decisión que permitirá evitar emisiones atmosféricas adicionales.

Finalmente, los cambios incluyen una modificación de la red de accesos internos, con ajustes en ubicación y dimensiones que reducirán su extensión total a 23.95 kilómetros, así como una actualización del cronograma del proyecto. Con la ampliación de la capacidad, la vida total de la Unidad Minera Yumpag Carama se extenderá de 11 a 13 años .

En conjunto, los cambios propuestos para la mina Yumpag Carama implican una inversión de US$ 114.3 millones .