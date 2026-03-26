Los jóvenes peruanos que optan por estudiar carreras vinculadas a la minería o salud acceden hoy a los sueldos más altos del país, con técnicos en metalurgia y petróleo, así como médicos, encabezando el listado, según información del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

De acuerdo con la base a datos actualizados del portal Mi Carrera, los jóvenes egresados de institutos, entre 18 y 29 años, que perciben los ingresos más altos son los técnicos en minería, metalurgia y petróleo, con un sueldo promedio mensual de 6,804 soles.

En esta categoría también destacan carreras como técnico electricista con un sueldo promedio de 3,757 soles, hidrografía con 3,641 soles, suboficiales de las Fuerzas Armadas con 3,561 soles, técnico industrial con 3,551 soles y secretariado con 3,490 soles.

Asimismo, figuran suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), química, ciencias de la computación y técnico electrónico, todas con ingresos superiores a los 3 mil soles mensuales.

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Sector universitario

En universidades, medicina es la carrera mejor pagada entre los jóvenes, con 7,030 soles mensuales en promedio, seguida por odontología con 4,732 soles, obstetricia con 4,480 soles, ingeniería de sistemas con 4,320 soles e ingeniería de telecomunicaciones con 4,227 soles.

También aparecen en la lista geología, ciencias de la computación, ingeniería minera, derecho y enfermería, todas con sueldos que superan los 4 mil soles en promedio.

Cabe precisar que la información completa sobre sueldos y empleabilidad se encuentra disponible en el portal Mi Carrera, herramienta para orientar a los futuros estudiantes en su elección profesional.