Carreras técnicas en medicina y minería lideran lista de mejor pagadas en el país. (Fuente: iStock)
Carreras técnicas en medicina y minería lideran lista de mejor pagadas en el país. (Fuente: iStock)
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Redacción Gestión
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, así como médicos, encabezando el listado, según información del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

De acuerdo con la base a datos actualizados del

En esta categoría también destacan carreras como técnico electricista con un sueldo promedio de 3,757 soles, hidrografía con 3,641 soles, suboficiales de las Fuerzas Armadas con 3,561 soles, técnico industrial con 3,551 soles y secretariado con 3,490 soles.

Asimismo, figuran suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), química, ciencias de la computación y técnico electrónico, todas con ingresos superiores a los 3 mil soles mensuales.

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Sector universitario

En universidades,

También aparecen en la lista geología, ciencias de la computación, ingeniería minera, derecho y enfermería, todas con sueldos que superan los 4 mil soles en promedio.

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Cabe precisar que la información completa sobre sueldos y empleabilidad se encuentra disponible en

En el sector universitario, en tanto, medicina es la carrera mejor pagada entre los jóvenes, seguida por odontología, obstetricia, ingeniería de sistemas e ingeniería de telecomunicaciones. (Foto: CAF)
En el sector universitario, en tanto, medicina es la carrera mejor pagada entre los jóvenes, seguida por odontología, obstetricia, ingeniería de sistemas e ingeniería de telecomunicaciones. (Foto: CAF)

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