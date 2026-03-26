La elección de una carrera puede generar preocupación entre los adolescentes y jóvenes que buscan ser profesionales. Ante este escenario, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación ofrece cinco recomendaciones para tener mayor claridad y reducir las preocupaciones antes de tomar una decisión.

La coordinadora de acompañamiento del beneficiario del Pronabec, Carola Cerrón, indicó que “lo más importante para un joven es darse la oportunidad de tomarse el tiempo necesario para conocerse y explorar diferentes opciones”.

En ese sentido, recomienda (1) identificar los intereses y las habilidades, a través de la reflexión sobre las actividades que le generen mayor motivación y de áreas en las que tiene mejores aptitudes o habilidades.

Asimismo, es necesario (2) investigar el campo laboral, por ejemplo, qué hace un profesional de una determinada carrera, cuáles son sus áreas de trabajo y qué oportunidades laborales existen actualmente.

Para ello, también recomienda (3) conversar con profesionales o estudiantes de la carrera, para conocer la realidad de la formación y del ejercicio profesional.

Un dato clave es (4) revisar la oferta educativa, es decir, comparar institutos, escuelas y universidades, tener en cuenta el tiempo de estudio, analizar la malla curricular, los costos y la calidad académica que ofrecen las instituciones superiores. Las ferias universitarias y técnicas o talleres de orientación vocacional también son una buena fuente de información.

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Explorar experiencias previas (5), participar en talleres, cursos cortos o actividades relacionadas pueden ayudar a confirmar si la carrera se ajusta a los intereses del futuro profesional.

La especialista del Pronabec recordó que “elegir una carrera no significa determinar todo el futuro profesional, ya que actualmente muchas personas complementan sus estudios o cambian de especialidad”. Por tal motivo, es fundamental que cada estudiante investigue sobre la diversidad de carreras y no solo de las que han escuchado hablar.

“Una decisión tomada con información y reflexión no solo reduce el riesgo de deserción de los estudios, sino que también incrementa las probabilidades de construir un proyecto profesional satisfactorio y sostenible en el tiempo”, finaliza la especialista.