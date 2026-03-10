Pronabec. (Foto: Pronabec)
Pronabec. (Foto: Pronabec)
El Ministerio de Educación designó a Rafael Antonio Basurto Zapata como nuevo director ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), según norma publicada hoy martes 10 de marzo en el diario oficial El Peruano.

La, firmada por el ministro de Educación, Erfurt Manuel Castillo Vera, dispone la designación de Basurto Zapata en el cargo de director ejecutivo de la entidad adscrita al sector Educación, responsable de administrar las becas y créditos educativos que otorga el Estado peruano a estudiantes con alto rendimiento académico y recursos económicos limitados.

En la parte considerativa de la resolución se señala que el puesto se encontraba vacante, por lo que resultaba necesario nombrar a la persona que asumirá la conducción del programa.

La medida se adopta en el marco de la Ley Nº 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación; la Ley Nº 27594, que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU.

Pronabec es la institución encargada de gestionar programas emblemáticos como Beca 18, Beca Permanencia y diversos créditos educativos, orientados a ampliar el acceso a la educación superior para jóvenes talentosos en todo el país.

Con esta designación, Basurto Zapata asumirá la dirección ejecutiva del programa con el objetivo de continuar fortaleciendo las políticas de acceso y permanencia en la educación superior para estudiantes peruanos.

