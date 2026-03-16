En el Perú, las maestrías son el tipo de posgrado con mayor demanda. Les siguen las segundas especialidades y los doctorados. Esta distribución se refleja tanto en universidades públicas como privadas (ver cuadro).

Elaboración: Cappes, con datos de Sunedu.

Respecto a las matrículas para maestrías, el estudio del Cappes resalta que su crecimiento está cayendo en las universidad públicas y desacelerándose en las privadas. Durante el 2022 y 2024, la mayor reducción de demanda de maestrías se registró en las universidades públicas con -31.7% mientras que en las privadas fue de -0.3%.

En contraste, las segundas especialidades han emergido como una opción de posgrado en auge, ya que entre 2022 y 2024 incorporaron a más de 9,700 estudiantes (ver cuadro).

Elaboración: Cappes, con datos de Sunedu.

“ En los últimos años se ha visto un crecimiento bastante fuerte en las segundas especialidades, vinculadas a la educación y ciencias de la salud . Lo vemos mucho por la contratación docente que realiza el Estado; estas segundas especialidades están creciendo mucho en varias regiones del país”, resaltó Jorge Mori, director del Cappes.

Agregó que las segundas especialidades dan puntos para poder acceder a trabajar en el Estado. “Como profesor de colegio o para entrar a un establecimiento público de salud, eso está moviendo mucho el mercado de segundas especialidades, pues te permite acceder a puestos en el Estado”, remarcó Mori.

La capacitación es recomendada para los diversos perfiles profesionales. “La mayor demanda en cursos de especialización y posgrados se registra en profesionales de las áreas de administración, finanzas, tecnología, marketing y talento humano ”, refiere Eddy Morris, director de programas de desarrollo gerencial de Esan.

“ Con las capacitaciones definitivamente se tiene más posibilidades de tener un ascenso o mejores remuneraciones, pues el trabajador es mejor visto en la organización y es candidato a seguir ascendiendo ”, subrayó Morris.

“Pero se requiere que sean capacitaciones relevantes para la labor del profesional y generen valor a la organización; con un impacto en una mejora en la productividad o innovación”, precisó.

Los posgrados con mayor demanda

Cinco programas concentran el 47.8% de la matrícula de posgrado. Entre ellos, Gestión Pública destaca como el programa más estudiado tanto en instituciones públicas como privadas, con una concentración del 13.3% y más de 19,900 estudiantes (ver cuadro).

Elaboración: Cappes, con datos de Sunedu.

“El mercado de posgrado en el Perú sobre todo se hace para acceder a mejores puestos laborales. El Estado es un empleador muy importante en el Perú. Entonces, los funcionarios públicos llevan a cabo muchos posgrados de gestión pública por ello”, refirió Jorge Mori.

Otro dato muestra que nueve de cada diez estudiantes de posgrado trabajan mientras estudian. Esta realidad limita el tiempo disponible para actividades de investigación y tendría implicancias en el tipo de oferta que buscan: programas flexibles y alineados a necesidades laborales inmediatas, subraya el estudio del Cappes.