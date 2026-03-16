La capacitación es recomendada para los diversos perfiles profesionales (foto: Pronabec).
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José Carlos Reyes Leyva
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En el mercado de posgrados en Perú, las maestrías continúan siendo el programa más estudiado, con más del 70% de la matrícula total; sin embargo, su ritmo de expansión ha empezado a moderarse. Frente a ello, las segundas especialidades han empezado a ganar mercado. Así lo reporta un estudio elaborado por el Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), en base a datos entre el 2020 y 2024.

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