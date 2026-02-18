El gobierno de Corea ofrece a los peruanos la posibilidad de estudiar una maestría o un doctorado completamente gratis mediante interesantes becas de estudio. Las postulaciones para posgrados en Corea vencen el miércoles 25 de febrero (18:00 hora de Corea). El proceso se realiza de manera virtual y gratuita. En este nota te contamos los requisitos y procedimiento para postular de forma efectiva.

Los ganadores de las ocho vacantes de la Beca Global Korea Scholarship que ofrece el Gobierno de Corea podrán estudiar una maestría durante dos años o un doctorado por tres años con la cobertura de derechos académicos, el pasaje aéreo (ida y vuelta) y los estudios del idioma coreano por un año.

Asimismo, recibirán una asignación mensual sujeta a disponibilidad presupuestaria.

Requisitos para postular

Los interesados en conocer mayor información sobre esta propuesta deben ingresar a la página de estudios internacionales en Corea en este enlace.

Posteriormente deben descargar y completar los formularios disponibles en este enlace. Asimismo, presentar su partida de nacimiento y la de sus padres, certificado de nivel intermedio de idioma inglés, copia de pasaporte, entre otros documentos.

Los postulantes deben ser peruanos que no tengan padres con nacionalidad coreana; tener hasta 40 años (nacidos después del 1 de setiembre de 1986); contar con el certificado de estudios universitarios, de maestría, o certificado de próxima graduación al 31 de julio de 2026; haber mantenido el promedio general de calificaciones; poseer adecuado nivel de salud física y mental que le permita iniciar y concluir sus estudios en Corea.

Es necesario también acreditar conocimiento del idioma inglés mínimo intermedio o examen TOEFL o IELTS Academic. De manera deseable contar con conocimiento del idioma coreano (se otorgarán puntos adicionales si se presenta el nivel Topik 3).

Para más información, se puede revisar la Guía de Aplicación GKS 2026 o la página de Pronabec También se puede escribir al correo gksniied@korea.kr o ingresar a la página oficial de estudios en Corea: https://studyinkorea.go.kr