El Gobierno del Japón, a través de su Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, abrió una nueva convocatoria de becas para el año 2026 para estudiantes universitarios y docentes extranjeros, incluidos peruanos, que quieran capacitarse en educación escolar o en idioma y cultura japonesa.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) informó que estas becas cubren los derechos académicos, el pasaje aéreo internacional y otorgan una subvención mensual para la estadía del beneficiario en Japón durante sus estudios.

Estas becas se brindan como parte de la estrategia Becas de Cooperación Internacional, que difunde oportunidades financiadas por gobiernos e instituciones del extranjero.

La convocatoria ofrece tres modalidades. La primera es la capacitación docente, con duración de un año y 6 meses, la cual está dirigida a profesores de primaria, secundaria o institutos pedagógicos.

Quienes postulen a esta modalidad, se debe tener menos de 35 años al 1 de abril de 2026, contar con al menos 5 años de experiencia al 1 de octubre de 2026, estar en servicio activo y demostrar nivel intermedio de inglés y/o japonés.

Las otras dos modalidades son becas de perfeccionamiento en idioma y cultura japonesa, una para el público peruano en general y otra para personas de ascendencia japonesa (Nikkei), ambas con duración de un año.

Para estas becas, los postulantes deben ser menores de 30 años al 1 de abril de 2026, ser estudiantes universitarios con mínimo un año de estudios y acreditar al menos el nivel N3 de japonés.

En el caso de la beca para el público general, el postulante deberá seguir una carrera relacionada con temas de Japón; en la modalidad Nikkei, además de no tener nacionalidad japonesa.

La postulación es virtual, gratuita y se puede realizar hasta el domingo 15 de febrero de 2026. Los interesados deberán escoger una universidad japonesa, llenar los formularios y enviar documentos como certificado académico, constancia de idioma y carta de recomendación al correo becasjapon@li.mofa.go.jp .

La Embajada del Japón en el Perú confirmará la recepción de los expedientes y se comunicará con los candidatos preliminares en este proceso.