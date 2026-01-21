Japón abre becas a docentes y universitarios peruanos para capacitarse en su idioma. Foto: Andina
Japón abre becas a docentes y universitarios peruanos para capacitarse en su idioma. Foto: Andina
, incluidos peruanos, que quieran capacitarse en educación escolar o en idioma y cultura japonesa.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) informó que

Estas becas se brindan como parte de la estrategia Becas de Cooperación Internacional, que difunde oportunidades financiadas por gobiernos e instituciones del extranjero.

LEA TAMBIÉN: Beca 18 - 2026: ¿Cuándo se conocerá quiénes son los preseleccionados?

La convocatoria ofrece tres modalidades. La primera es la capacitación docente, con duración de un año y 6 meses, la cual está dirigida a profesores de primaria, secundaria o institutos pedagógicos.

Quienes postulen a esta modalidad, se debe tener menos de 35 años al 1 de abril de 2026, contar con al menos 5 años de experiencia al 1 de octubre de 2026, estar en servicio activo y demostrar nivel intermedio de inglés y/o japonés.

LEA TAMBIÉN: Lanzan 400,000 becas para ayudar a escolares y egresados a conseguir trabajo: ¿Cómo acceder?

Las otras dos modalidades son becas de perfeccionamiento en idioma y cultura japonesa, una para el público peruano en general y otra para personas de ascendencia japonesa (Nikkei), ambas con duración de un año.

Para estas becas, los postulantes deben ser menores de 30 años al 1 de abril de 2026, ser estudiantes universitarios con mínimo un año de estudios y acreditar al menos el nivel N3 de japonés.

LEA TAMBIÉN: PCM propone aumentar vacantes de ingreso a universidades públicas en lugar de becas

En el caso de la beca para el público general, el postulante deberá seguir una carrera relacionada con temas de Japón; en la modalidad Nikkei, además de no tener nacionalidad japonesa.

La postulación es virtual, gratuita y se puede realizar hasta el domingo 15 de febrero de 2026. Los interesados deberán escoger una universidad japonesa, llenar los formularios y enviar documentos como certificado académico, constancia de idioma y carta de recomendación al correo .

La Embajada del Japón en el Perú confirmará la recepción de los expedientes y se comunicará con los candidatos preliminares en este proceso.

