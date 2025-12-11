Según pudo conocer Gestión, entre el 1 y 7 de noviembre, se publicaron 694 solicitudes de inscripción de marcas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), destacando las formuladas por varias firmas de Japón, lo que podría ser el paso previo a un eventual ingreso comercial. Entre ellas, figuran corporaciones de larga trayectoria global en los rubros de empaques, agroquímicos, industrial y bebidas, lo que refuerza la percepción de un renovado interés nipón por posicionarse en el mercado peruano.

Uno de los requerimientos más resaltantes fue realizado por Suntory Holdings Limited, uno de los grupos de bebidas más emblemáticos de Japón, que inició el proceso de registro de su marca “The Chita” —junto con su logotipo— ante Indecopi, en la clase 33, que abarca whiskies, sake, shochu, mirin, licores y bebidas alcohólicas diversas. La solicitud forma parte de una estrategia de consolidación de su portafolio internacional de destilados japoneses premium.

Logo de "The Chita". (Fuente: Indecopi).

Fundada en 1899 y con sede en Tokio, Suntory Holdings es una de las mayores compañías de bebidas del mundo. Su negocio abarca tanto el segmento alcohólico —con marcas globales de whisky, ron, ginebra y sake— como el no alcohólico, donde produce agua embotellada, té, café, jugos y bebidas funcionales. Entre sus etiquetas más reconocidas se encuentran Hibiki, Yamazaki, Hakushu, Roku, Jim Beam, Maker’s Mark, Orangina, Boss Coffee y Iyemon Tea.

Si bien Suntory no cuenta con una operación directa en el Perú, sus marcas —especialmente sus whiskies japoneses y algunas bebidas sin alcohol— podrían encontrarse en el mercado local a través de importadores independientes.

Suntory Holdings, dueño de la marca The Chite, es una de las mayores compañías de bebidas del mundo.

Empresa japonesa de agroquímicos tramita el registro de Effeeda

La segunda marca de origen nipón identificada es Effeeda, de propiedad de Kumiai Chemical Industry Co., Ltd., una empresa japonesa especializada en la investigación, fabricación y comercialización de productos agroquímicos y de química fina. La solicitud del registro de la marca se efectuó bajo la clase 5 del organismo peruano Indecopi, que comprende preparaciones farmacéuticas y otras preparaciones para la eliminación de animales nocivos, así como diversos fungicidas, herbicidas e insecticidas de uso agrícola.

A escala global, Effeeda representa un herbicida diseñado para el cultivo del arroz. El producto está concebido para el control de una amplia gama de malezas anuales y perennes en arrozales, incluidas malezas de hoja ancha difíciles de controlar y aquellas resistentes a herbicidas convencionales.

Logo de Effeda. (Fuente: Indecopi).

En cuanto al desempeño de Kumiai Chemical, la empresa registró para su ejercicio más reciente (2024) ventas consolidadas de aproximadamente US$ 1,100 millones. Dentro de Japón, mantiene una participación relevante en herbicidas para arroz —especialmente en la categoría conocida como “one-shot rice herbicides”— y es un proveedor nacional significativo de ciertos compuestos organoclorados utilizados en materiales de alta funcionalidad.

En términos de operaciones internacionales, Kumiai Chemical cuenta con una red global que abarca Asia, América y Europa. El holding dispone de filiales y oficinas en Estados Unidos, Brasil, China y Corea del Sur, entre otros. Comercializa sus productos agrícolas en aproximadamente 50 países mediante acuerdos de licenciamiento y alianzas estratégicas, lo cual evidencia un sólido posicionamiento internacional y una proyección de expansión fuera del mercado japonés.

Planta de Kumiai Chemical en Japón.

Importante jugador del papel explora el mercado local

La japonesa Oji Holdings Corporation, uno de los mayores conglomerados mundiales en el negocio del papel, la pulpa y los embalajes, podría estar dando pasos para proteger su imagen o evaluar un desembarco futuro en el mercado peruano. Recientemente, solicitó el registro de la denominación “Oji Dedicated to Sustainability” dentro de la clase 16 del organismo peruano Indecopi, apuntando a una categoría que abarca papeles, artículos de papelería y materiales de embalaje.

Fundada en 1873 y con sede en Tokio, la compañía opera más de 300 subsidiarias a nivel global y emplea a cerca de 39,000 personas, con ventas anuales superiores a US$12,000 millones. El grupo desarrolla un portafolio amplio que abarca cuatro grandes segmentos de negocio: materiales para el hogar e industriales, materiales funcionales, recursos forestales y energía sostenible, y medios de impresión y comunicación.

A nivel internacional, Oji Holdings cuenta con una sólida presencia en Asia, Oceanía y América Latina, con operaciones forestales y de procesamiento en Brasil, Nueva Zelanda, Australia, China y Alemania, entre otros países. En la región sudamericana, su filial Oji Papéis Especiais, con sede en Brasil, abastece de papel térmico, cartón y materiales de embalaje a distintos mercados.

Logo de OJI Corporation. (Fuente: Indecopi).

Gigante de empaques se acerca al mercado peruano

La japonesa Fuji Seal International, Inc., especializada en soluciones de etiquetado y empaque, concretó un primer acercamiento con el mercado peruano al solicitar el registro de su isotipo en diversas clases de Indecopi, abarcando maquinaria de etiquetado y envasado (clase 7), etiquetas y películas plásticas (clases 16 y 17), y recipientes y cierres de embalaje (clase 20). Su portafolio global incluye etiquetas retráctiles (shrink sleeves), etiquetas autoadhesivas, pouches con pico y sistemas de aplicación, además de servicios de diseño, mantenimiento y desarrollo tecnológico con enfoque sostenible.

Fundada formalmente en 1958 y con raíces que se remontan a 1897, la compañía reportó ventas consolidadas de aproximadamente US$1,350 millones en el ejercicio fiscal 2024-2025. Con operaciones en América, Europa y Asia, Fuji Seal cuenta con filiales en Estados Unidos, México, Francia, Alemania, Italia, Vietnam e India, entre otros países, consolidándose como uno de los referentes mundiales en empaques industriales y de consumo.

La firma aún no posee presencia directa en el Perú y no hay registros de que sus productos lleguen al mercado local mediante importadores y distribuidores especializados en empaques y etiquetado industrial. La solicitud de registro de marca podría anticipar una mayor proyección regional de la compañía, en línea con su estrategia global de expansión y sostenibilidad en soluciones de envasado.

Isótopo de la japonesa Fuji Seal International, Inc. (Fuente: Indecopi).

Pionero de sillas de masajes busca inscribir su marca

La japonesa Fuji Medical Instruments Mfg. Co., Ltd., conocida comercialmente como Fujiiryoki, ha iniciado el proceso de registro de su marca en la clase 10 de Indecopi, que abarca sillones de masaje eléctricos, equipos terapéuticos y dispositivos médicos domésticos. La compañía es reconocida por haber introducido las primeras sillas de masaje masivas en 1954 y por desarrollar tecnologías orientadas a la salud y el bienestar del consumidor.

Logo de Fujiiryoki.

Fundada formalmente en 1965, Fujiiryoki tiene un portafolio que incluye sillas de masaje, generadores de agua ionizada, dispositivos de terapia eléctrica y equipos estéticos, todos diseñados bajo estándares japoneses de ingeniería y calidad. Desde 2020, forma parte del grupo Johnson Health Tech de Taiwán, que posee el 60% de sus acciones y respalda su expansión fuera de Asia.

A la fecha no mantiene operaciones directas en Perú y no se ha encontrado evidencia de que sus productos estén disponibles en el mercado a través de importadores o plataformas de comercio electrónico. El registro local de su marca refuerza la posibilidad de una estrategia de entrada más estructurada, alineada con los planes de crecimiento internacional de Fujiiryoki en el segmento de salud y bienestar doméstico.