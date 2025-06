Entre el 2 y el 5 de junio, Gestión pudo conocer la publicación de 357 solicitudes de inscripción de marcas en la categoría de productos ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Dicho volumen marca una clara señal de exploración y posicionamiento de marcas extranjeras en el mercado peruano. Dentro de ese grupo, cuatro compañías chinas destacaron por su volumen y estrategia de protección marcaria.

Una de las firmas más relevantes en este proceso es Guangdong Kuaike E-Commerce Co., Ltd., más conocida como KK Group. Se trata de una compañía especializada en comercio electrónico y retail, con un portafolio de marcas orientadas principalmente al público joven. Entre sus principales enseñas figuran KKV (tiendas de estilo de vida), The Colorist (cosmética), X11 (cultura pop y coleccionables) y KKV (formato de conveniencia).

En concreto, la solicitud de la marca KKV fue ingresada considerando más de 30 clases del Indecopi, lo que revela una estrategia de protección amplia y ambiciosa. Las categorías abarcan desde productos cosméticos y farmacéuticos hasta dispositivos electrónicos, maquinaria, artículos para el hogar, alimentos, bebidas y servicios relacionados con publicidad, comercialización y distribución.

KKV es una de las marcas del conglomerado chino. (Fuente: Indecopi).

KK Group cuenta con más de 680 tiendas en 169 ciudades de China y ha comenzado su proceso de internacionalización, destacando su reciente ingreso al mercado de Indonesia. Si bien aún no posee operaciones directas, tiendas físicas ni representación comercial en Perú, su modelo de negocio digital facilita que parte de su oferta esté disponible para consumidores locales mediante plataformas de comercio electrónico transfronterizo.

La marca KKV figura en la solicitud de inscripción en más de 30 clases del Indecopi. (Foto: KKV).

Un nuevo jugador de alimentos

La segunda “gigante” asiática identificada es Guangdong ShengHeTang Health Food Co., LTD., una empresa especializada en el desarrollo, producción y comercialización de alimentos saludables a base de hierbas, que incluye un portafolio de jaleas y postres herbales diseñados para promover la salud y el bienestar.

Opera bajo la marca registrada “Sunity”, que ha ganado reconocimiento tanto en el mercado nacional como internacional. La compañía cuenta con dos bases de producción principales en diversas ciudades chinas y ha desarrollado una plataforma integral que abarca desde la investigación y desarrollo hasta la distribución, permitiéndole controlar toda la cadena de valor de sus productos

Así, la empresa china inició el proceso de registro de su marca insignia en las clases 29, 30 y 32. La clase 29 abarca alimentos de origen vegetal y bebidas funcionales, incluyendo gelatinas herbales no confitadas, productos a base de tofu, hongos secos, frutos secos, conservas y bebidas lácteas como leche de coco y té con leche.

En la clase 30 se incluyen golosinas a base de gelatina de hierbas, gomitas, tés, tisanas, café, cereales procesados, helados y condimentos. Finalmente, la clase 32 comprende bebidas no alcohólicas como jugos, aguas saborizadas, bebidas vegetales, néctares, polvos para bebidas y cervezas. Su portafolio evidencia un claro enfoque en productos naturales y orientados al bienestar.

La empresa china Guangdong ShengHeTang Health Food Co., LTD. inició el proceso de registro de su marca insignia en las clases 29, 30 y 32. (Foto: Indecopi).

En cuanto a su presencia internacional, Guangdong ShengHeTang ha expandido sus operaciones más allá de China, exportando sus productos a regiones como América del Norte, Australia, Europa, Japón y el Sudeste Asiático . La empresa ha registrado su marca “Sunity” en países como Estados Unidos y Australia, lo que indica una estrategia de internacionalización activa

Sin embargo, hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia de operaciones directas, tiendas físicas o alianzas comerciales de ShengHeTang en Perú.

Industria química china marca presencia inicial en Perú

Otra de las compañías chinas que ha dado un primer paso hacia el mercado peruano es Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd., firma de gran envergadura especializada en la fabricación de aditivos para lubricantes. Con una sólida proyección internacional, la empresa abastece a múltiples industrias vinculadas con el transporte, la energía y la manufactura.

En el marco de esta exploración, Richful Lube solicitó la inscripción de su marca Richful en la clase 1 del sistema del Indecopi, categoría que comprende una amplia gama de productos químicos industriales. Entre ellos se incluyen aditivos químicos para aceites y combustibles, detergentes para gasolina, líquidos para circuitos hidráulicos, dispersantes de petróleo y aceites, fluidos para dirección asistida, agentes tensioactivos, antioxidantes industriales y otros insumos especializados para procesos de fabricación.

La compañía posee una capacidad de producción superior a las 100,000 toneladas anuales, según información disponible públicamente. Sus productos son exportados a diversos mercados, entre ellos, Estados Unidos, Europa, Sudamérica, el sudeste asiático y Medio Oriente.

Hasta la fecha, no se ha identificado evidencia de una presencia directa de Richful Lube en el Perú, ya sea a través de oficinas, operaciones comerciales o alianzas estratégicas locales. No obstante, la solicitud de registro de marca ante Indecopi podría representar un primer indicio de interés por ingresar formalmente al mercado nacional en el mediano o largo plazo.

La compañía posee una capacidad de producción superior a las 100,000 toneladas anuales, según información disponible públicamente. (Foto: Indecopi).

Empresa china de biotecnología explora el mercado peruano

La cuarta compañía china que ha iniciado movimientos exploratorios en el mercado peruano es Tianjin Ringpu Bio-Technology Co., Ltd., firma especializada en biotecnología aplicada a la salud y nutrición animal. Fundada en 2003, la empresa reportó ingresos cercanos a los US$ 350 millones en 2024, consolidándose como un actor relevante en su segmento a nivel internacional.

Ringpu centra su actividad en la producción de aminoácidos esenciales para la nutrición animal, como lisina, treonina y metionina. Su portafolio también incluye productos de fermentación, probióticos y formulaciones enzimáticas, con el objetivo de mejorar la salud animal a través de soluciones biotecnológicas avanzadas.

En el marco de su exploración del mercado peruano, la compañía inició el proceso de inscripción de su marca en la clase 5 del sistema de marcas de Indecopi. Dicha clase comprende productos farmacéuticos, preparaciones médicas y veterinarias, productos higiénicos y sanitarios, alimentos y suplementos dietéticos para uso humano y veterinario, entre otros. La amplitud de esta categoría sugiere una intención de proteger activos clave relacionados con su línea de productos veterinarios y de salud animal.

Si bien Ringpu cuenta con una presencia consolidada en mercados como Estados Unidos, el sudeste asiático y Europa, no se ha identificado, por el momento, evidencia de operaciones directas, proyectos en desarrollo o asociaciones estratégicas en Perú. Su inclusión en el reciente proceso de registro sugiere un primer paso de evaluación del entorno local, posiblemente con miras a una futura expansión o distribución.

Ringpu centra su actividad en la producción de aminoácidos esenciales para la nutrición animal, como lisina, treonina y metionina. (Foto: Indecopi).