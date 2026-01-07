El gobierno de Japón expresó una protesta formal y enérgica frente a la decisión de China de prohibir las exportaciones de productos de uso dual con destino al archipiélago, una medida anunciada el martes por las autoridades chinas y que se produce en un contexto de deterioro de las relaciones bilaterales.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, el responsable de Asia y Oceanía de esa cartera, Masaaki Kanai, trasladó el reclamo directamente a la embajada china en Tokio. En su mensaje, señaló que las restricciones, aplicadas exclusivamente a Japón, se apartan de las prácticas habituales del comercio internacional y resultan “absolutamente inaceptables”, además de lamentables.

Kanai demandó asimismo que Pekín deje sin efecto la prohibición, al considerar que no existe una justificación válida para una medida de este tipo dirigida a un solo país.

Horas antes, el Ministerio de Comercio de China informó sobre el endurecimiento inmediato de los controles a la exportación de bienes catalogados como de uso dual hacia Japón . La decisión implica la prohibición de enviar artículos que puedan tener aplicaciones militares o que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de defensa japonesas.

Entre los productos alcanzados por la restricción figuran componentes para motores aeroespaciales, grafito y ciertas aleaciones de tungsteno, materiales considerados estratégicos por su potencial utilización tanto civil como militar.

La industria japonesa podría enfrentar impactos tras la decisión de China de restringir exportaciones de bienes de uso dual. Foto: EFE/ Franck Robichon.

Las autoridades chinas vincularon la medida a lo que calificaron como declaraciones “incorrectas” de dirigentes japoneses respecto a Taiwán. En particular, generaron malestar en Pekín las afirmaciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien sostuvo que un eventual uso de la fuerza por parte de China contra la isla podría dar lugar a una intervención de las Fuerzas de Autodefensa de Japón.

Tras estos pronunciamientos, el vínculo entre ambas potencias asiáticas se ha tensionado aún más, con intercambios de protestas diplomáticas, desacuerdos en torno a Taiwán y fricciones persistentes en el mar de China Oriental, una zona donde China y Japón mantienen disputas territoriales de larga data.

Con información de EFE.