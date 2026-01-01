China planifica su desarrollo económico en períodos de cinco años y se está preparando para discutir su nuevo plan quinquenal en marzo. (Foto de Minh Hoang / AFP).
El presidente chino Xi Jinping elogió el miércoles el progreso tecnológico de su país en áreas como la inteligencia artificial y los semiconductores, e

Durante su discurso de Nochevieja transmitido el miércoles por la noche por los medios estatales, Xi alabó los avances del país en sectores clave, incluyendo la tecnología militar y la exploración espacial. Imágenes que iban desde robots humanoides realizando kung fu hasta nuevos proyectos hidroeléctricos se mostraban en la pantalla durante su discurso.

“Buscamos energizar el desarrollo de alta calidad a través de la innovación”, expresó Xi, agradeciendo al pueblo chino por contribuir al crecimiento económico del país en los últimos cinco años.

LEA TAMBIÉN: “Hipócritas”: China arremete contra tres potencias por criticar sus maniobras en Taiwán

China planifica su desarrollo económico en períodos de cinco años y se está preparando para discutir su nuevo plan quinquenal en la próxima sesión legislativa en marzo.

El país está listo para acelerar la autosuficiencia en ciencia y tecnología a medida que Estados Unidos impone controles cada vez más estrictos sobre el acceso a semiconductores y otros artículos de alta tecnología.

Xi también elogió la creciente prominencia del país en el escenario mundial al enumerar eventos políticos de alto nivel e intercambios que acogió durante el año pasado.

En cuanto a Taiwán, una democracia autogobernada que China considera territorio soberano, Xi reiteró las intenciones de anexión de Beijing.

“Nosotros, los chinos a ambos lados del estrecho de Taiwán, compartimos un vínculo de sangre y parentesco”, afirmó. “La reunificación de nuestra patria, una tendencia de los tiempos, es imparable”.

China realizó esta semana dos días de ejercicios militares alrededor de Taiwán, lanzando cohetes y enviando aviones y buques de guerra en respuesta a una venta de armas planeada por Estados Unidos a la isla.

Durante su propio discurso de Año Nuevo, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, se comprometió el jueves a resistir las “ambiciones expansionistas” de China y a reforzar la autodefensa de la isla.

Elaborado con información de AP

