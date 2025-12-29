China lanzó el lunes “grandes” ejercicios militares con fuego real alrededor de Taiwán, que simularán el bloqueo de puertos clave de esta isla de gobierno democrático reclamada como propia por Pekín.Reconocida oficialmente por apenas una docena de países, esta isla dispone de gobierno, ejército y moneda propia y cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de armamento y seguridad.Este mismo mes, la Casa Blanca aprobó una venta de armas por valor de 11,100 millones de dólares a Taipéi, lo que provocó una reacción airada del gobierno chino.

Las maniobras “Misión Justicia 2025” cuentan con la participación de destructores, fragatas, soldados, bombarderos y drones que realizan “entrenamientos con fuego real contra objetivos marítimos al norte y sudoeste de Taiwán”, afirmó el ejército chino.

Las actividades se enfocarán en la “capacidad de combate mar-tierra, toma conjunta de amplia superioridad, bloqueo de puertos y zonas clave”, detalló el coronel Shi Yi, portavoz del Comando de Teatro Oriental de las fuerzas armadas chinas.

Tras el inicio de los ejercicios, el Ministerio de Relaciones Exteriores alertó que cualquier intento de obstruir la unificación de Taiwán con China “está destinado al fracaso”.

“Las fuerzas externas que intentan usar Taiwán para contener a China y que arman a Taiwán solo alentarán la arrogancia independentista y empujarán al estrecho de Taiwán a una situación peligrosa de guerra inminente”, dijo su portavoz Lin Jian.

El Ejército Popular de Liberación (EPL) mostró un mapa con cinco grandes zonas alrededor de Taiwán donde se organizarán estas maniobras “con fuego real” este martes y recomendó “que cualquier barco o avión no relacionado evite ingresar a las aguas y espacio aéreo” mencionados.Según las autoridades de Taiwán, algunas de estas zonas se ubican a menos de 12 millas náuticas de su costa y afectan rutas internacionales de transporte marítimo y aéreo.

La portavoz presidencial de Taiwán, Karen Kuo, condenó estas maniobras como una “intimidación militar”.El Ministerio de Defensa de esta isla afirmó que habían detectado 89 aviones militares chinos cerca de su territorio, el número más elevado en un solo día desde octubre de 2024.

También registraron la presencia de 28 buques de guerra y de guardacostas chinos y una formación de navíos de asalto anfibio que operaba en el Pacífico Occidental.

El ejército taiwanés afirmó que había desplegado “fuerzas apropiadas” para llevar a cabo “un rápido ejercicio de respuesta”.Las maniobras de China “confirman más su naturaleza agresora, haciéndola la mayor destructora de la paz”, dijo el Ministerio de Defensa.

“Firme advertencia”

En los últimos años, China incrementó la presión sobre Taiwán en el terreno diplomático, económico y especialmente militar, con el envío regular de aviones y buques alrededor de la isla y el despliegue ocasional de ejercicios a gran escala.Las relaciones con Taipéi se deterioraron con la llegada al poder del Partido Progresista Democrático en 2016. Su líder y presidente taiwanés desde 2024, Lai Ching-te, considera el territorio como una nación soberana.

El coronel chino Shi Yi afirmó que las maniobras son “una firme advertencia contra las fuerzas separatistas por la independencia de Taiwán”.

Un póster publicado por el ejército chino sobre las maniobras muestra “flechas de justicia” que caen sobre unos gusanos verdes que forman el contorno geográfico de Taiwán.

Y en otro video de las fuerzas armadas generado por inteligencia artificial, águilas, tiburones, lobos y abejas se transforman en equipamiento militar chino y lanzan un ataque por mar y aire sobre la isla.

La televisión estatal china CCTV reportó que un tema central de los ejercicios es el “bloqueo” de puertos taiwaneses, incluyendo Keelung en el norte y Kaohsiung en el sur.

China dijo este mes que iba a tomar “medidas decididas y contundentes” para salvaguardar su territorio tras la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán.

La semana pasada, el gobierno anunció sanciones contra 20 empresas de defensa estadounidenses, aunque en su mayoría tienen poco o ningún negocio en China.

Pekín también mantiene un choque diplomático con Tokio, después de que la nueva primera ministra japonesa sugiriera un potencial apoyo a Taiwán en el caso de un futuro conflicto armado.