China acusó este miércoles de “hipocresía” a Japón, Australia y a instituciones de la Unión Europea por criticar las recientes maniobras militares chinas en torno a Taiwán, al considerar que esas reacciones ignoran las actividades del “independentismo taiwanés” y la “injerencia externa” en lo que Pekín define como un “asunto interno”.

En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian afirmó hoy que esos países y organismos “hacen la vista gorda” ante los intentos de las fuerzas favorables a la independencia de Taiwán de “buscar la secesión por la fuerza”, así como ante el apoyo que, según Pekín, reciben de actores externos, mientras “señalan con el dedo” las acciones de China para salvaguardar su soberanía e integridad territorial.

“Distorsionan los hechos, invierten el bien y el mal y confunden la verdad, lo cual es altamente hipócrita”, sostuvo el portavoz, al tiempo que aseguró que China ha presentado “protestas formales” por esas críticas.

Lin reiteró que Taiwán “es una parte inalienable del territorio chino” y subrayó que la cuestión taiwanesa “concierne exclusivamente a los asuntos internos de China” y “no admite ninguna interferencia externa”.

A su juicio, “la mayor amenaza para la paz y la estabilidad en el Estrecho” procede de las actividades del “independentismo taiwanés” y del respaldo que recibe desde el exterior.

El portavoz recordó además que el principio de ‘una sola China’ constituye “un amplio consenso de la comunidad internacional”, e instó a Japón, Australia y a los países europeos a “respetar sus compromisos políticos”, adherirse estrictamente a ese principio y “dejar de interferir” en la cuestión de Taiwán.

Las declaraciones se producen tras una oleada de reacciones internacionales a las maniobras militares chinas a gran escala realizadas este lunes y martes en torno a la isla, en las que Pekín llevó a cabo ejercicios con fuego real y un amplio despliegue aéreo y naval.

Ejercicios exitosos

China anunció el miércoles haber “completado con éxito” los ejercicios militares alrededor de Taiwán, que incluyeron maniobras con fuego real para simular el bloqueo de puertos y ataques a objetivos marítimos.

Horas antes la Guardia Costera taiwanesa ya había señalado que los buques de guerra chinos alrededor de la isla se habían empezado a retirar.

“El Mando del Teatro Oriental del EPL [Ejército Popular de Liberación] ha completado con éxito los ejercicios ‘Misión Justicia 2025’”, declaró un portavoz militar chino, el capitán Li Xi.

También aseguró que las tropas continuarán entrenándose para “frustrar resueltamente los intentos de los separatistas de la ‘Independencia de Taiwán’ y la intervención externa”.

El lunes y el martes China lanzó misiles y desplegó docenas de aviones de combate, navíos de la Armada y embarcaciones de sus guardacostas para rodear a Taiwán.

Aunque sin apenas reconocimientos diplomáticos oficiales, la isla dispone de gobierno, ejército y moneda propios y cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de seguridad.

Según Pekín, los ejercicios tenían como objetivo simular un bloqueo de los principales puertos taiwaneses y asaltos a objetivos marítimos de la isla, a la que amenaza con tomar por la fuerza.

Taipéi ha calificado los dos días de maniobras como “altamente provocadores y temerarios”, además de defender que no lograron imponer un cerco a su territorio.

“Los buques de guerra y los barcos de la Guardia Costera se están retirando, pero algunos siguen merodeando fuera de la línea de 24 millas náuticas”, aseguró este miércoles a la AFP Hsieh Ching-chin, subdirector general de la Guardia Costera de Taiwán.

Sin embargo los guardacostas de Taiwán mantienen 11 embarcaciones desplegadas, ya que algunos buques de la Guardia Costera china “aún no han abandonado completamente la zona”, añadió el oficial.

“No podemos bajar la guardia”, afirmó.

Elaborado con información de AFP y EFE