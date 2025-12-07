Japón y Australia instaron a la calma el domingo después de que aviones militares chinos fijaran su radar en aviones de combate japoneses, un mes después de unas declaraciones de la mandataria japonesa sobre Taiwán que avivaron las tensiones entre Tokio y Beijing.

El Ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, dijo que Japón protestó formalmente por el incidente, calificándolo como “un acto extremadamente lamentable” y “peligroso” que “excedió el alcance necesario para operaciones seguras de aeronaves”.

“Hemos presentado una fuerte protesta al lado chino y exigido medidas preventivas estrictas”, afirmó Koizumi.

El incidente en cuestión

El Ministerio de Defensa de Japón dijo que el avión militar chino J-15 despegó del portaaviones chino Liaoning cerca de la isla sureña de Okinawa el sábado y apuntó su radar “de forma intermitente” a los cazas japoneses F-15 en dos ocasiones el sábado: durante unos tres minutos a última hora de la tarde y durante unos 30 minutos por la noche. No se aclaró si el incidente de bloqueo de radar involucró al mismo J-15 chino en ambas ocasiones.

Los aviones de combate japoneses habían despegado para perseguir a los aviones chinos que realizaban ejercicios de despegue y aterrizaje de aeronaves en el Pacífico. Seguían a los aviones chinos a una distancia segura y no involucraron acciones que pudieran interpretarse como provocación, dijo la agencia de noticias Kyodo, citando a funcionarios de defensa, cuando ocurrió el bloqueo de radar. No hubo violación del espacio aéreo japonés, y no se reportaron lesiones ni daños por el incidente.

El presidente de China, Xi Jinping, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, conversan en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que arrancó este viernes en Corea del Sur. Foto: EFE/Cuenta de la primera ministra de Japón Sana Takaichi en la red social X

El coronel superior Wang Xuemeng, portavoz de la Marina china, defendió el entrenamiento de vuelo de China cerca de la isla de Miyako el sábado, diciendo que Beijing anunció los ejercicios de antemano y acusó a los aviones japoneses de “acoso”.

“Pedimos solemnemente al lado japonés que detenga inmediatamente la difamación y el desprestigio, y restrinja estrictamente sus acciones en la línea del frente. La Marina china tomará las medidas necesarias de acuerdo con la ley para salvaguardar resueltamente su propia seguridad y derechos e intereses legítimos”, dijo Wang en un comunicado publicado el domingo en el sitio web del Ministerio chino de Defensa.

Las relaciones entre Japón y China han empeorado después de que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dijera a principios de noviembre que su ejército podría involucrarse si China tomara medidas contra Taiwán, una isla autónoma que Beijing reclama como propia.

LEA TAMBIÉN: Taiwán obtendría una inusual victoria sobre China en Centroamérica

Australia se pronuncia al respecto

Japón y Australia, cuyos ministros de defensa mantuvieron el domingo conversaciones programadas con antelación en Tokio, expresaron preocupación por el episodio.

“Estamos profundamente preocupados por las acciones de China en las últimas 24 horas”, dijo el Ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, en una conferencia de prensa conjunta el domingo después de mantener conversaciones con Koizumi. “Esperamos que esas interacciones sean seguras y profesionales”.

Australia “no quiere ver ningún cambio en el statu quo en el estrecho de Taiwán”, dijo Marles, agregando que China es el mayor socio comercial de su país y quiere tener relaciones productivas con Beijing.

“Continuamos abogando ante China sobre estos temas de nuevo, de una manera muy calmada, sensata y moderada” , dijo.

Durante las conversaciones del domingo, Japón y Australia acordaron fortalecer los lazos militares para liderar la cooperación de defensa multilateral de la región. Los dos ministros acordaron formar un “marco para la coordinación estratégica de defensa” integral y discutir más detalles.

Tokio ha acelerado su acumulación de recursos militares mientras expande sus lazos de defensa más allá de su único aliado por tratado, Estados Unidos. Ahora considera a Australia como un semialiado.

Marles también visitó un astillero de Mitsubishi Heavy Industries en Nagasaki el sábado para observar la producción de la fragata mejorada de clase Mogami que su país eligió en septiembre como reemplazo de su flota envejecida.

Se cree que el bloqueo de radar del sábado es el primer incidente que involucra aviones militares japoneses y chinos. En 2013, un buque de guerra chino apuntó un radar a un destructor japonés, dijo Kyodo.