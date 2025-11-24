Ministro japonés Shinjiro Koizumi habla en Yonaguni el 23 de noviembre. Fotógrafo: Alastair Gale/Bloomberg
Agencia Bloomberg
El ministro de Defensa de Japón, durante una visita a una base militar cercana a Taiwán, afirmó que avanzan los planes para desplegar misiles en el lugar, mientras persisten las tensiones entre Tokio y Pekín por la isla asiática.

